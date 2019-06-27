Банк «Открытие» откажется от нового слогана после критики ЦБ

О том, что «ФК Открытие» решило учесть позицию ЦБ — то есть своего акционера, сообщила Forbes пресс-служба банка. В ее сообщении отмечается, что «ФК Открытие» будет использовать в предстоящей рекламной кампании «обновленный слоган, который представит позднее».
Ранее на этой неделе Forbes сообщил, что «ФК Открытие» решил сделать новым амбассадором бренда известного рэпера Басту. Вопрос о новом позиционировании бренда прорабатывался с начала года, рассказывал Forbes собеседник, знающий о переговорах. «У банка есть желание уйти от санационной истории, которая тянется за ним, и сделать бренд дружелюбным, открытым к новым клиентам», — объяснял он.
В четверг банк официально подтвердил, что Баста станет амбассадором его бренда. На пресс-конференции банка, как писали «Ведомости», была представлена новая стратегия продвижения и новый слоган: «Открытие» — государственный банк нашего времени. С точки зрения интересов бизнеса и акционеров этот слоган «максимально продвинет банк», и люди в кратчайший срок поймут, что «Открытие» — это государственный надежный банк, объяснял руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка Евгений Сидоров.
Но слоган вызвал недовольство Центробанка — регулятора и основного акционера банка. ЦБ выступает категорически против использования «Открытием» слогана «государственный банк нашего времени» и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке, сообщила пресс-служба ЦБ.
Регулятор пообещал применить санкции к руководству банка «Открытие» и к ответственным сотрудникам.
«Если мы будем каждое свое движение обсуждать с разным количеством регуляторов, мы не сдвинемся с места», — заявил «Ведомостям» предправления «Открытия» Михаил Задорнов на вопрос о том, советовался ли банк с ЦБ и ФАС перед презентацией новой кампании. Он отмечал, что не видит противоречия в привлечении клиентов через слоган с упоминанием госучастия, учитывая планы приватизации банка.
Указание на госучастие в рекламе банков можно рассматривать как недобросовестную конкуренцию, заявила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Речь идет не только о получении нерыночных преимуществ, но и о том, что такие действия могут противоречить требованиям разумности и справедливости и причинить убытки конкурентам, не имеющим государства среди акционеров, пояснила пресс-служба.