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00:43 (мск), источник: Daily Storm

Путин заявил об отсутствии олигархов в России

В стране нет ни частных лиц, ни компаний, которые бы получали выгоду от близости к власти, подчеркнул президент.

Источник: Reuters

Олигархов в России уже нет, как практически нет и крупных компаний, получающих выгоду от близости к власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times. Глава государства также назвал две самые важные, по его мнению, задачи, касающиеся российской экономики.

Вы знаете, во‑первых, у нас уже нет олигархов. Олигархи — это те, кто использует свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет.
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Президент также прокомментировал проводимую ЦБ РФ политику по оздоровлению финансовой системы страны, на которую, по мнению журналиста Financial Times, жалуются некоторые олигархи. По словам Путина, благодаря усилиям ЦБ «с рынка сходят маломощные либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации, и это, конечно, большая, сложная работа».

«Дело не в олигархах, дело не в крупных компаниях, а дело в том, что это затрагивает, к сожалению, и интересы вкладчиков, рядовых граждан. Здесь у нас приняты соответствующие нормативные акты, которые минимизируют потери граждан, создают им определенную тоже подушку безопасности, хотя в каждом конкретном случае, конечно, нужно разбираться отдельно», — рассказал глава государства.

Путин также назвал важными задачами изменение структуры экономики РФ и увеличение производительности труда с помощью современных технологий. Кроме того, он констатировал стабильность макроэкономической ситуации в стране и рост реальных зарплат.

Роман Чугуевский

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