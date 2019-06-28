03:22 (мск), источник: Коммерсантъ
«Ведомости»: производителей планируют обязать устанавливать российские приложения
Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок. Инициатива направлена на то, чтобы предотвратить дискриминацию по отношению к отечественными разработчикам на глобальном рынке, а также обеспечить безопасность при пользовании мобильными устройствами. Текст документа скоро вынесут на публичное обсуждение.