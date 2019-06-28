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02:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Главный дизайнер Apple уходит в отставку

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв до конца этого года покинет свой пост. Он намерен создать свою собственную независимую дизайнерскую компанию, в числе клиентов которой будет Apple, говорится в пресс-релизе компании.

Источник: apple.com

Apple уточняет, что продолжит тесное сотрудничество с Джонатаном Айвом «по целому ряду проектов».

Джонатан Айв проработал в Apple более 30 лет, c 1991 года.

Под его началом вышли все знаковые продукты Apple — iMac, MacBook, iPod, iPhone и iPad. В 2015 году он получил новую специально созданную для него должность директора по дизайну. В декабре 2017-го он вернулся на пост старшего вице-президента компании Apple по дизайну.

После ухода Джонатана Айва из компании командой дизайнеров будет руководить главный операционный директор Джефф Уильямс. Он, в частности, ответственен за разработку Apple Watch.

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