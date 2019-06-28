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04:28 (мск), источник: Известия

Гройсман назвал сроки полного отказа от российского газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 июня выразил уверенность, что через пять лет страна сможет самостоятельно обеспечивать себя газом и не закупать российское топливо за рубежом, как делает это сейчас.

Источник: Reuters

По его словам, потенциал добывать достаточное количество газа у Украины есть.

«Задача у нас — отказаться от покупки газа за границей. Надо добывать внутренний газ, это дешевле. Нас заводили в зависимость к русскому газу, но в наших недрах газа предостаточно», — рассказал Гройсман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Если бы все работали в унисон, я думаю, что за лет пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности.

С 2015 года Киев прекратил закупки российского газа, начав реверсные поставки из Европы. При этом эксперты не раз указывали, что по сути Украина приобретает тот же российский газ, только проданный в ЕС.

14 июня «Укртрансгаз» предупредил об угрозе приостановки работы газотранспортной системы из-за огромных долгов и недостатка газа.

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