Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЗИС-110: крутой проект нового российского авто
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Как спастись от борщевика: инструкция
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
В Генуе взорвали печально известный мост Моранди (фото, видео)Конструкция исчезла всего за восемь секунд
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
Названа причина экстренного отступления ВСУ
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих
«Неприятно смотреть»: Орбакайте раскритиковали за новое видео дочки
51-летняя Валерия показала шикарный пресс
Сколько стоит желтое платье 34-летней Екатерины Вилковой
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Фоторепортажи
8Встреча президентов РФ и США на саммите G20
9В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание
18:54 (мск), источник: Forbes

Россияне назвали желаемый доход на пенсии

Более трети россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им будет достаточно 30 тысяч рублей в месяц. Самые скромные запросы — у нынешних студентов и домохозяек, а самые высокие притязания — у военных. Это результаты опроса, проведенного крупнейшим в России негосударственным пенсионным фондом — НПФ Сбербанка.

Источник: РИА "Новости"

Сумму в 30 тысяч рублей в месяц считают достаточной более трети будущих пенсионеров, участвовавших в опросе. Более четверти опрошенных (28%) считают, что в старости им понадобится не менее 45−60 тысяч рублей ежемесячно.

В то же время более 40% опрошенных полагают, что размер их пенсии составит от 15 до 30 тысяч рублей и без собственных накоплений обеспечить комфортную жизнь в старости им не удастся. Из них 20,8% респондентов рассчитывают получать 15−20 тысяч рублей в месяц, а 20,4% — от 20 до 30 тысяч рублей. Еще 24% рассчитывают на государственную пенсию в размере 10−15 тысяч рублей.

Люди, которым сейчас от 30 до 39 лет, рассчитывают получать госпенсию в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц.

На доход более 50 тысяч рублей надеются немногие (7,6% опрошенных) — и в основном это люди моложе 30 лет, отмечает НПФ Сбербанка.
Новость
Почему пенсионерам не хватает на жизнь?

Пенсионные ожидания россиян, как отмечает НПФ Сбербанка, сильно зависят от текущего уровня их доходов. Скромнее других участников опроса оказались студенты и домохозяйки. Примерно четверть респондентов их этих групп ответили, что для достойной старости хватит 15−20 тысяч рублей.

Большинству респондентов, находящихся на госслужбе (около 43% опрошенных этой группы), хватит 30 тысяч рублей в месяц. Почти половине (47,4%) руководителей высшего и среднего звена нужен пенсионный доход в 45−60 тысяч рублей.

Как выяснилось в ходе исследования, самые высокие запросы — у военных: каждый пятый из опрошенных военных сказал, что для комфортной жизни на пенсии ему потребуется более 100 тысяч рублей. В среднем по России о таком доходе в старости мечтают лишь 2% населения, следует из результатов опроса.

Опрос проводился в восьми округах России. В нем участвовали 1600 респондентов от 18 лет.

Читайте также

 Университеты для будущей элиты. 100 лучших вузов России по версии Forbes
Осьминог с беконом и 20 чашек чая в день. Как питаются богатейшие люди мира
Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа
Что происходит с Ангелой Меркель: версии немецкой прессы
Повышение пособия на детей обойдется бюджету в 80 млрд рублей
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе (видео)
Сибирские реки вышли из берегов: затоплена трасса и тысячи домов
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
«Аэрофлот» закупит сто новых SSJ 100 после авиакатастрофы
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Безруков отправился на съемки вместе с женой и детьми Актер поделился семейным фото с подписчиками в инстаграме
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих Делимся ее новыми историями о жизни с тройней, а также лайфхаками, как отвадить прохожих от непрошеных комментариев
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь