Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, сколько стоил бы бензин без налогов
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих
Опасный алкоголь: чем вредна новая водка
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
В Генуе взорвали печально известный мост Моранди (фото, видео)Конструкция исчезла всего за восемь секунд
Зарплата президента Зеленского удивила всю Украину
Названа причина экстренного отступления ВСУ
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Худшие мамы в мире животных (фото)
У москвички опека изъяла приемных детей после жалобы из детсада
51-летняя Валерия показала шикарный пресс
Сколько стоит желтое платье 34-летней Екатерины Вилковой
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
8Встреча президентов РФ и США на саммите G20
9В Бурятии Ан-24 при аварийной посадке врезался в здание
18:21 (мск), источник: Ведомости

Орешкин: «Я думал в ЦБ лучше с макроэкономикой»

По его словам, источником роста экономики должны быть инвестиции, а не потребление.

Источник: Государственная Дума

Сегодня, 28 июня, Центробанк выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорится, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой».

О чем говорится в докладе ЦБ

Рост необеспеченных потребительских кредитов — одна из важнейших тенденций в банковском секторе. Задолженность по ним на 1 мая 2019 г. составила 7,9 трлн руб. За год она выросла на 25,3%. По предварительным данным, на 1 июня 2019 г. темпы роста задолженности по потребкредитам немного снизятся — до 25,1%.

Долговая нагрузка пока не оказывает существенного негативного влияния на доходы россиян, но ее дальнейший рост может нести риски для благосостояния граждан, считают в ЦБ. Более того, до настоящего времени потребкредитование способствовало росту потребления и ВВП в России, и замедление роста кредитования приведет к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде.

При этом регулятор отмечает, что в долгосрочном периоде это будет способствовать большей устойчивости банковского сектора, что приведет к более устойчивым темпам экономического роста в долгосрочном периоде.

Новость
«Это трепетная тема». Чиновники заговорили о возможном контроле за расходами россиян

Позиция Орешкина

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — прокомментировал Орешкин доклад ЦБ. Он отметил, что задачей регулятора является поддержка уровня совокупного спроса для стабильной инфляции. По словам министра, при существующем уровне спроса основной драйвер экономического роста — это инвестиции, а не потребление.

Орешкин также призвал ЦБ не искать оправдания высоким темпам роста потребкредитования, а думать о решении сложившейся проблемы.

Предыстория конфликта

Представители ЦБ и правительства давно говорят об опасности роста потребительского кредитования. В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что это «объективный процесс, не нужно его запрещать», но настораживает его скорость: это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков. Регулятор пытается затормозить выдачу розничных кредитов путем повышения надбавок к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита. Однако, признавал Тулин, пока меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования не привели к заметному сокращению годовых темпов роста.

На Петербургском международном экономическом форуме Орешкин назвал неконтролируемый рост потребкредитования одним из основных рисков для российской экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласилась. По ее словам, темпы роста потребкредитования не выше ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны. Набиуллина считает, что необходимо думать о том, как увеличить темпы роста доходов и решить проблемы рынка труда.

Александра Чунова

Читайте также

 Основатель «Рольфа»: «Возвращаться туда, где тебе собираются что-то пришить, я не планирую»
Путин объявил конец эпохи либерализма перед саммитом G20
Лавров рассказал о содержании переговоров Путина и Трампа
Что происходит с Ангелой Меркель: версии немецкой прессы
Повышение пособия на детей обойдется бюджету в 80 млрд рублей
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе (видео)
Сибирские реки вышли из берегов: затоплена трасса и тысячи домов
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
«Аэрофлот» закупит сто новых SSJ 100 после авиакатастрофы
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Безруков отправился на съемки вместе с женой и детьми Актер поделился семейным фото с подписчиками в инстаграме
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 338
Мой муж - алкоголик 264
Как найти свое призвание, если интересов много? 212
По Москве-реке 211
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь