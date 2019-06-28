18:21 (мск), источник: Ведомости
Орешкин: «Я думал в ЦБ лучше с макроэкономикой»
По его словам, источником роста экономики должны быть инвестиции, а не потребление.
Сегодня, 28 июня, Центробанк выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорится, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой».
Рост необеспеченных потребительских кредитов — одна из важнейших тенденций в банковском секторе. Задолженность по ним на 1 мая 2019 г. составила 7,9 трлн руб. За год она выросла на 25,3%. По предварительным данным, на 1 июня 2019 г. темпы роста задолженности по потребкредитам немного снизятся — до 25,1%.
При этом регулятор отмечает, что в долгосрочном периоде это будет способствовать большей устойчивости банковского сектора, что приведет к более устойчивым темпам экономического роста в долгосрочном периоде.
«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — прокомментировал Орешкин доклад ЦБ. Он отметил, что задачей регулятора является поддержка уровня совокупного спроса для стабильной инфляции. По словам министра, при существующем уровне спроса основной драйвер экономического роста — это инвестиции, а не потребление.
Орешкин также призвал ЦБ не искать оправдания высоким темпам роста потребкредитования, а думать о решении сложившейся проблемы.
Представители ЦБ и правительства давно говорят об опасности роста потребительского кредитования. В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что это «объективный процесс, не нужно его запрещать», но настораживает его скорость: это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков. Регулятор пытается затормозить выдачу розничных кредитов путем повышения надбавок к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита. Однако, признавал Тулин, пока меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования не привели к заметному сокращению годовых темпов роста.
На Петербургском международном экономическом форуме Орешкин назвал неконтролируемый рост потребкредитования одним из основных рисков для российской экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласилась. По ее словам, темпы роста потребкредитования не выше ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны. Набиуллина считает, что необходимо думать о том, как увеличить темпы роста доходов и решить проблемы рынка труда.
Александра Чунова