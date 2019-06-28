«Аэрофлот» готов до конца года подписать контракт о приобретении еще 100 SSJ-100

По его словам, график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.
Также «Аэрофлот» не откажется от дополнительных 35 МС-21, добавил Савельев.
Сейчас у «Аэрофлота» 49 SSJ-100, до катастрофы в «Шереметьево» 5 мая их было 50. В сентябре 2018 года авиакомпания договорилась с «Объединенной авиастроительной корпорации» о поставке еще ста SSJ-100 в 2019—2026 годах.
Кроме того, «Аэрофлот» является заказчиком 50 МС-21: твердый контракт по ним был заключен с ПАО «Корпорация «Иркут» и лизинговой «дочкой» «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» в прошлом году. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в июне, что корпорация рассчитывает подписать с «Аэрофлотом» до конца этого года контракт еще на 35 машин. В настоящее время МС-21 проходит испытания, серийное производство намечено на 2021 год.
5 мая SSJ-100 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в «Шереметьево» после попадания в него молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб. После этого «Аэрофлот» стал отменять или задерживать рейсы SSJ-100.