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19:44 (мск), источник: Ведомости

Повышение пособия на детей обойдется бюджету в 80 млрд рублей

Решение осталось «только оформить», говорит министр труда Максим Топилин.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Повышение пособия по уходу за детьми в малообеспеченных семьях будет обходиться бюджету в 70−80 млрд руб. ежегодно, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Готовится проект бюджета, куда будет заложена такая сумма, рассказал он.

Сейчас на выплаты по пособиям государство направляет ежегодно 1,5 млрд руб.

Речь идет о пособии для семей с детьми в возрасте 1,5 — 3 лет. Сейчас оно составляет 50 руб. в месяц, эта мера была введена еще в 1994 г. и с тех пор ни разу не индексировалась. Выплата будет увеличена до прожиточного минимума ребенка в регионе, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, отмечал он. «Фактически решение состоялось уже», говорил президент Владимир Путин во время прямой линии 20 июня. Мера коснется 70% семей, уточнял он.

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Решение по заложенной в бюджет сумме осталось «только оформить», заверил Топилин: действовать новая мера начнет с 1 января 2020 г. Семьи с детьми до полутора лет уже могут претендовать на получение пособия равного прожиточному минимуму. Это очень серьезно, в том числе и для снижения бедности, сказал он. Более половины многодетных семей в стране находятся за чертой бедности, а доход трех четвертей семей с детьми составляет меньше двух прожиточных минимумов, отмечал Медведев.

Средний прожиточный минимум по России в 2018—2020 гг. превышает 10 000 руб. В 2018 г. доходы ниже прожиточного минимума были у 18,9% населения (12,9 млн человек), за год их число сократилось на 300 000 человек.

Бедность растет в основном среди семей с детьми — это наиболее уязвимая группа людей, предупреждали эксперты Высшей школы экономики.

Эта сумма для бюджета незначительна, говорит директор по инвестициям ИК «Локо-инвест» Кирилл Тремасов. Не могу сказать, откуда будут перераспределены средства, но согласно новым поправкам в бюджет [приняты Госдумой в третьем чтении 27 июня — «Ведомости"] профицит ожидается в районе 1,9 млрд руб., обращает внимание эксперт. Правда, весь он будет отправлен на покупку валюты, отмечает он. Но есть и займы, продолжает Тремасов: только за 1-е полугодие Минфин привлек на облигации федерального займа более 1,3 трлн руб. Часть этих денег тоже пойдет на покупку валюты, но часть останется — она и может быть использована для финансирования указанных расходов, резюмирует эксперт.

«Ведомости» ожидают комментарий Минтруда.

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