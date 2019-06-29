Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Калашников» показал черный автомобиль и новый «Иж» (фото)
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Это не усталость: вы просто выгорели
51-летняя Валерия показала шикарный пресс
Почему люди больше не хотят покупать квартиры в ипотеку
«Сеть»: Бег с оленями, тверк трактором и подводный харассмент Покатушки окончились разбором полетов. Тихий омут, в котором завелись серферские черти
Доктор Мясников рассказал, от чего снова трясло Меркель
«Любовь сносит крышу»: Поргина о «новом» муже
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
Тройняшки по акции: многодетная мама — о прогулках и комментариях окружающих
«Неприятно смотреть»: Орбакайте раскритиковали за новое видео дочки
51-летняя Валерия показала шикарный пресс
Сколько стоит желтое платье 34-летней Екатерины Вилковой
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Как квартиры отравляют своих владельцев
Что придет на смену эпохе дачников
Фоторепортажи
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
00:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Уловки с процентами. Как банки хитрят с кешбэком?

​Рассказываем о хитростях, которые используют финансовые организации, чтобы вернуть клиенту меньшую сумму кешбэка или не вернуть вообще.

В прошлом году объем безналичных платежей в России впервые обогнал операции с «кэшем». В Центральном банке прогнозируют, что по итогам этого года доля безналичных транзакций увеличится еще на 10%, до 66%.

Общая сумма таких платежей в нашей стране оценивается в 19,5 триллиона рублей (данные Банка России за 2018 год). Для сравнения: в 2017 году показатель составлял 14,5 триллиона рублей.

Расплачиваться карточкой не только удобно, но и выгодно — многие банки за безналичные операции начисляют бонусы: настоящие рубли, авиамили, баллы (которые можно обменять на товар). Другими словами, кэшбек.

Расчет финансовых организаций и магазинов-партнеров простой: рассчитывая на возврат символической пары процентов, владельцы банковских карт совершат больше покупок на бОльшую сумму. А еще с радостью вернутся за ними снова.
Читайте также
Кешбэк, зарплатное рабство или комиссии: что банки отменят в этом году

Магазин-партнер доволен — он увеличил продажи. Банк доволен — магазин поделился с ним выручкой (финансовая организация и магазин заключают договор, где продавец обязуется возвращать банку определенную сумму за каждую покупку — ред.).

Что касается магазинов, с которыми у банка нет договора, финансовая организация и здесь не платит кешбэк из собственного кармана — банк имеет долю от платежных систем за обслуживание терминала оплаты, через который совершаются покупки.

Несмотря на то, что банки, в общем-то, перечисляют клиентам не собственные средства в качестве кешбэка, они используют уловки, с помощью которых компенсируют меньшую сумму вознаграждения или не компенсируют вообще. Рассказываем о них.

Не начисляют кешбэк, если сумма покупки меньше 100 рублей

Новость
Как защитить себя от кражи денег через банкомат или терминал

Чаще всего финансовые учреждения возвращают клиентам за безналичные покупки вознаграждение в размере 1% от стоимости покупки. Для понимания: при оплате, например, билетов в кино за 1000 рублей, кешбэк составит 10 рублей.

Однако если сумма покупки меньше 100 рублей, некоторые банки вознаграждения не начисляют, потому что минимальный размер кешбэка в этих организациях — 1 рубль.

Не компенсируют оплату коммунальных услуг

Впрочем, есть категории операций, за которые банки вообще не начисляют вознаграждение, даже если владелец карточки изрядно потратился. Это оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства. Дело в том, что финансовые организации приравнивают оплату коммуналки к переводу на счет, а за такие операции вознаграждение не предусмотрено.

Предлагают непопулярные у владельца категории

Помимо стандартного кешбэка в размере 1% от суммы покупки, у банков есть категории повышенного вознаграждения, за операции в которых владельцам банковских карт начисляется от 3% до 5%.

У одних финансовых учреждений категории повышенного вознаграждения неизменны (например, рестораны, путешествия, транспорт). У других они меняются каждый квартал — клиенту на выбор дается несколько категорий (например, супермаркеты, аптеки, одежда, цветы, животные, АЗС).

И если поначалу предложения финансовой организации действительно хороши, с их помощью можно вернуть приличную сумму, то через год-другой банк начинает предлагать клиенту ненужные ему категории.

Дело в том, что за несколько кварталов специалисты финансового учреждения успевают проанализировать, какие покупки клиент совершает чаще, а какие — реже. И начинают предлагать ему непопулярные категории, позволяющие банку возвращать меньше кешбэка.

Делят одинаковые услуги на разные категории

Новость
В Сбербанке рассказали, какие цели могут выбрать хакеры в ближайшем будущем

Это не единственная хитрость с категориями. Так, некоторые финансовые организации делают разграничения в, казалось бы, одинаковых услугах.

Например, пользователь выбрал «транспорт», как категорию с повышенным кешбэком, и оплатил карточкой билеты на самолет, в надежде вернуть 5% от стоимости перелета. А банк вернул только 1%. Почему? Потому что чтобы получить повышенное вознаграждение за авиабилеты, нужно было выбирать соответствующую категорию — авиабилеты. С билетами на поезд — та же история.

Не начисляют дополнительные баллы по акциям

Но самый большой кешбэк банки обещают за оплату совместных с партнерами акций — от 10% до 50% от суммы покупки. Но здесь есть особые условия. Например, повышенное вознаграждение положено только в случае оплаты покупки на сайте интернет-магазина. А в розничных точках торговой сети акция с повышенным кешбэком может не действовать.

Бывает, что финансовые организации начисляют повышенный кешбэк через несколько месяцев после совершения операции. Корреспондент АиФ.ru воспользовалась акцией, где банк обещал вернуть 10% за бронирование гостиницы у партнера — известного международного сервиса, но только через три месяца после выселения из отеля. В общей сложности должно было вернуться 3,5 тысячи рублей, но только через пять месяцев после оплаты (в январе была совершена операция, в марте — проживание в гостинице).

Корреспондент АиФ.ru внимательно следила за зачислением кешбэка, но заветные 3,5 тысячи так и не были начислены. Пришлось связываться с банком, выяснять, в чем дело. Вознаграждение начислили моментально.

Скорее всего, финансовая организация и не собиралась возвращать кешбэк, в надежде на то, что о нем за пять месяцев просто забудут.
Муж-американец жестоко убил россиянку с маленькими детьми
Макрон поздоровался с Путиным на саммите G20 по-русски
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе
Что происходит с Ангелой Меркель: версии немецкой прессы
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Сибирские реки вышли из берегов: затоплена трасса и тысячи домов
«Северный поток-2» отказался от основного маршрута через Данию
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Безруков отправился на съемки вместе с женой и детьми Актер поделился семейным фото с подписчиками в инстаграме
Авто
Новый Suzuki Jimny: первая партия уже приехала Внедорожники прибыли морем во Владивосток, откуда дальше по железной дороге отправятся на центральный склад Suzuki
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Популярные темы на «Детях»
По следам последней темы про дочку мужа 461
100500 тема про свекровь 378
Степень откровенности с мамой 237
Выговориться. 126
Леди
Темникова раскрыла тайный роман Серябкиной и Фадеева По словам певицы, ее коллеги уже давно вместе.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь