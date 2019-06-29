00:57 (мск), источник: Аргументы и факты
Уловки с процентами. Как банки хитрят с кешбэком?
Рассказываем о хитростях, которые используют финансовые организации, чтобы вернуть клиенту меньшую сумму кешбэка или не вернуть вообще.
В прошлом году объем безналичных платежей в России впервые обогнал операции с «кэшем». В Центральном банке прогнозируют, что по итогам этого года доля безналичных транзакций увеличится еще на 10%, до 66%.
Общая сумма таких платежей в нашей стране оценивается в 19,5 триллиона рублей (данные Банка России за 2018 год). Для сравнения: в 2017 году показатель составлял 14,5 триллиона рублей.
Расплачиваться карточкой не только удобно, но и выгодно — многие банки за безналичные операции начисляют бонусы: настоящие рубли, авиамили, баллы (которые можно обменять на товар). Другими словами, кэшбек.
Что касается магазинов, с которыми у банка нет договора, финансовая организация и здесь не платит кешбэк из собственного кармана — банк имеет долю от платежных систем за обслуживание терминала оплаты, через который совершаются покупки.
Несмотря на то, что банки, в
Чаще всего финансовые учреждения возвращают клиентам за безналичные покупки вознаграждение в размере 1% от стоимости покупки. Для понимания: при оплате, например, билетов в кино за 1000 рублей, кешбэк составит 10 рублей.
Однако если сумма покупки меньше 100 рублей, некоторые банки вознаграждения не начисляют, потому что минимальный размер кешбэка в этих организациях — 1 рубль.
Впрочем, есть категории операций, за которые банки вообще не начисляют вознаграждение, даже если владелец карточки изрядно потратился. Это оплата услуг
Помимо стандартного кешбэка в размере 1% от суммы покупки, у банков есть категории повышенного вознаграждения, за операции в которых владельцам банковских карт начисляется от 3% до 5%.
У одних финансовых учреждений категории повышенного вознаграждения неизменны (например, рестораны, путешествия, транспорт). У других они меняются каждый квартал — клиенту на выбор дается несколько категорий (например, супермаркеты, аптеки, одежда, цветы, животные, АЗС).
Дело в том, что за несколько кварталов специалисты финансового учреждения успевают проанализировать, какие покупки клиент совершает чаще, а какие — реже. И начинают предлагать ему непопулярные категории, позволяющие банку возвращать меньше кешбэка.
Это не единственная хитрость с категориями. Так, некоторые финансовые организации делают разграничения в, казалось бы, одинаковых услугах.
Например, пользователь выбрал «транспорт», как категорию с повышенным кешбэком, и оплатил карточкой билеты на самолет, в надежде вернуть 5% от стоимости перелета. А банк вернул только 1%. Почему? Потому что чтобы получить повышенное вознаграждение за авиабилеты, нужно было выбирать соответствующую категорию — авиабилеты. С билетами на поезд — та же история.
Но самый большой кешбэк банки обещают за оплату совместных с партнерами акций — от 10% до 50% от суммы покупки. Но здесь есть особые условия. Например, повышенное вознаграждение положено только в случае оплаты покупки на сайте
Бывает, что финансовые организации начисляют повышенный кешбэк через несколько месяцев после совершения операции. Корреспондент АиФ.ru воспользовалась акцией, где банк обещал вернуть 10% за бронирование гостиницы у партнера — известного международного сервиса, но только через три месяца после выселения из отеля. В общей сложности должно было вернуться 3,5 тысячи рублей, но только через пять месяцев после оплаты (в январе была совершена операция, в марте — проживание в гостинице).
Корреспондент АиФ.ru внимательно следила за зачислением кешбэка, но заветные 3,5 тысячи так и не были начислены. Пришлось связываться с банком, выяснять, в чем дело. Вознаграждение начислили моментально.