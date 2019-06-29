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23:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В России начнут конфисковывать грузовики за перевес

Наказание за превышение допустимой массы грузы для водителей большегрузов решили ужесточить. Об этом договорились участники заседания Госсовета по развитию сети автодорог и организации дорожного движения, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 1». Запись программы доступна на YouTube.

По его словам, нарушители могут лишиться прав вместе с конфискацией автомобиля и груза. Дитрих не уточнил, когда соответствующие поправки будут внесены в законодательство.

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В настоящий момент за превышение массы груза водителям грозят штрафы — их сумма зависит от того, на сколько процентов превышена допустимая норма. Так, согласно статье 21.21.1 КоАП, если масса превышена не более чем на 10 процентов, то водитель заплатит от одной до полутора тысяч рублей, юридическое лицо — от ста до полутора ста тысяч рублей. За превышение допустимой массы груза более чем на 20 процентов штрафы составят для физических и юридических лиц в три и два раза больше соответственно.

С 15 ноября 2015 года начала работать система «Платон». С 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд.

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