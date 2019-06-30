11:46 (мск), источник: Газета.Ру
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Миллиарды в трубу: где в России не хотят работать.
В восьми регионах России уровень безработицы выше 10%. Меньше всего работает население в тех субъектах, которые получают дотации из федерального центра, включая республики Северного Кавказа. По мнению экспертов, там есть все для того, чтобы повышать квалификацию работающего населения, однако своими возможностями мало кто пользуется. При этом расходы бюджета на эти регионы только растут, а частный капитал идти туда не хочет.
Безработица в России с небольшой погрешностью держится в последнее время на одном и том же уровне. Данные между различными регионами сильно разнятся, однако в целом по стране в прошлом месяце ее уровень составил 4,5%.
По сравнению с апрельским показателем это улучшение на 0,2%. Такой же уровень в 4,5% был зафиксирован в последний раз в сентябре 2018 года. Безработными считаются 3,4 млн россиян в возрасте 15 лет и старше. Правда, в службах занятости числятся всего 776 тыс. человек.
Среди проблемных регионов также республика Тыва (безработица на уровне 11,7%), Алтай (10,6%), а также в полном составе регионы
В основном в этом списке «депрессивные, высоко дотационные регионы», объясняет «Газете.Ru» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Исторически и традиционно работы там всегда не хватало, при этом сами регионы, как, например, Северный Кавказ, густонаселенные.
В 2018 году, по данным Минфина РФ, Дагестану было выделено свыше 59 млрд рублей. Чечня из бюджета получила более 27 млрд рублей, Тыва — 15,7 млрд рублей,
Республика Алтай получила 9,6 млрд рублей, дотации Ингушетии составили 9,1 млрд руб., Северная Осетия — Алания получила 8,9 млрд рублей.
И год от года подобные вливания из бюджета только растут.
Так, в 2019 году, согласно официальным данным, Дагестану планируют предоставить на 5 млрд больше — 66,3 млрд руб, Чечне — 30,4 млрд руб., Тыве — 17 млрд руб.
Депрессивное состояние экономики России всегда сопровождается тем, что уровень безработицы в данных точках выше, отмечает Николаев. По его словам, победить сложившуюся безработицу, которая остается примерно на одном и том же высоком уровне, не удается, потому что уровень экономики и уровень жизни
«Если по уровню экономического развития удалось бы эти регионы подтянуть до хотя бы не до передовых, но хороших середнячков, то, конечно, такой бы проблемы уже не было», — констатирует Николаев.
Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
«Плохо идет капитал, поэтому там пока что плохо создаются рабочие места», — отмечает Щербаков. При этом капитал, по словам эксперта, не идет в эти регионы, потому что не верит в людей. Замкнутый круг.
В то же время предпосылки для снижения безработицы есть, уверен Щербаков.
На Кавказ и многие другие дотационные регионы идут большие денежные средства из бюджета, которые как раз и предназначены для создания инфраструктуры, возможностей развития человека, в том числе связанных с образованием, медициной и повышением квалификации населения.
Однако инвесторы, особенно иностранные, не слишком верят в Россию в целом, что уж говорить о регионах, за которыми даже внутри страны закрепилась не лучшая репутация. В рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business Россия в настоящее время стоит на 31-й позиции, хотя президент еще в майских указах 2012 года ставил задачу войти в двадцатку лучших.
Говоря о регионах — лидерах по уровню безработицы, важно учитывать целый рад разных факторов, отмечает замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников.
«Например, это может быть связано и с тем, что данные регионы достаточно аграрные, там само понятие безработицы оказывается расплывчатым: человек может иметь свой участок земли и с него кормиться, но при этом сказать, что у него нет работы и он ее ищет», — отмечает Капелюшников.
Также стоит отметить, что сами по себе это регионы с низким средним уровнем дохода на душу населения.
«Кормятся» такие регионы во многом за счет дотаций основных «доноров» регионального центра. К таким регионам, в частности, относятся Москва,
«Самое простое для федеральных властей — сохранять статус-кво», — полагает Николаев. Именно поэтому путь к решению проблемы — в экономике, где и должны начаться сдвиги.