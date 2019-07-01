00:34 (мск), источник: Интерфакс
Министр нефти ОАЭ заверил, что сделка ОПЕК+ будет продлена
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлена, высказал мнение министр нефти ОАЭ Сухейль
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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлена, высказал мнение министр нефти ОАЭ Сухейль
По его словам, решение об этом будет принято на заседании ОПЕК и ОПЕК+ в
В понедельник нефтяные министры стран ОПЕК и