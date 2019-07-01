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10:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Вокруг света и воды. Насколько «потяжелеют» платёжки с 1 июля?

С 1 июля снова повышаются тарифы на коммунальные услуги. «АиФ» разбирается, от чего зависит, насколько больше придётся платить.

Источник: РИА "Новости"

У кого-то ежемесячная платёжка «потяжелеет» на несколько сотен рублей, а у кого-то и на несколько тысяч. Это зависит от того, сколько конкретная семья платит за ЖКУ и на сколько будут увеличены тарифы. Процент повышения по муниципалитетам разный и на сегодня варьируется от 2 до 53%.

В середине июня премьер Медведев подписал довольно неожиданный документ — постановление об изменениях в порядке формирования индексов платы за коммунальные услуги. «Сегодня для субъектов устанавливается предельный индекс роста платы, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. Далеко не все они справедливы, — заявил премьер. — Теперь таких оснований стало меньше. Тарифные дисбалансы не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей».

Кому Медведев «дал по рукам»?

С чем связано появление этого документа, если июльские тарифы были утверждены ещё в декабре 2018 г.? Оказывается, в некоторых регионах не успокоились на декабрьских цифрах и решили поднять их ещё больше. Решения принимались второпях, в июне, т. е. буквально накануне повышения.

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Например, в Новокузнецке горсовет увеличил предельный индекс с утверждённых ранее 6 до 53%. Причина — до этого население оплачивало лишь часть тарифа (за отопление от Кузнецкой ТЭЦ — 65%, от ЗапcибТЭЦ — 69%), а остальное компенсировал бюджет. Больше город не хочет платить. «Возьмём 4-комнатную квартиру, 75 м², с одним прописанным. Сейчас человек платит за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроэнергию и сбор мусора 2075 руб., а после повышения он будет платить 3248 руб. На 1173 руб. больше», — привёл новые цифры глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Поднять тарифы решили и в Белгородской обл. «Средний индекс по Белгородской обл. на второе полугодие 2019 г. установлен в размере 2%, отклонение — ещё 2%. Но каким-то образом 7 июня на повестку дня был вынесен проект постановления губернатора об увеличении предельного индекса. Повышение тарифа коснётся всех жителей области, но больше всех “повезёт” жителям Белгородского района — 16,9%, Белгорода — 16,1%, Волоконовского района — 14,3% и Яковлевского района — 6,5%», — сообщила депутат городского поселения «Посёлок Разумное» Екатерина Долгова.

Это не единичные случаи. Свежие решения о повышении тарифов были приняты во многих регионах. Но что будет теперь? «Откатят» ли местные власти назад после того, как премьер «дал им по рукам»?

Всё возможно. Раньше такие решения органа местного самоуправления утверждал региональный регулятор, а теперь «разрешение» придётся получать у ФАС. Высшее должностное лицо субъекта должно будет предоставить пакет документов, обосновывающих необходимость повышения тарифа сверх нормы, включая проект модернизации инфраструктуры, все расчёты и т. п.
Светлана Разворотнева
исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»

Повышать, так по максимуму

Если фокус с новыми завышенными тарифами не пройдёт, значит, будут действовать те, которые утвердили в 2018 г. Но с ними тоже была интересная история. Правительство установило регионам процент повышения, но разрешило применять «предельно допустимое отклонение» на такое же значение. Грубо говоря, позволило увеличить процент в 2 раза. Естественно, большинство регионов не упустило такой шанс и подняло тарифы по максимуму. Скажем, Башкортостану, Мордовии, Ивановской и Смоленской обл. установили индекс и отклонение от него по 2%. В результате во всех муниципалитетах этих регионов «коммуналка» подорожает на 4%. В Тыве индекс и отклонение — по 2,8%, значит, рост будет на 5,6%. В Забайкальском крае — по 3,2%, в итоге здесь людей ждёт рост платежей на 6,4%.

Учитывая тот факт, что с 1 января из-за повышения НДС тарифы уже были увеличены на 1,7%, в целом за год «коммуналка» может подорожать на все 5−9%. Что явно выше инфляции.

Сколько отдаём за ЖКУ?

По данным Сбербанка, средний платёж по стране за услуги ЖКХ составляет 5037 руб. в месяц. Больше всего платят жители Камчатки — в среднем 10 189 руб., меньше всего жители Курской обл. — 2483 руб.

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«Для народа критично даже небольшое повышение. Наши пенсии и зарплаты не успевают за ростом тарифов, — говорит “АиФ” председатель профсоюза завода “Автокран” Надежда Кашина. — Я за свою 4-комнатную квартиру в Иванове плачу почти 8 тыс. руб. Счётчики поставила, воду экономлю, свет домашних приучила выключать, а всё равно выходит большая сумма. Продукты тоже дорожают, поэтому, например, красиво одеться уже не могу себе позволить. Когда перестану работать и сяду на одну пенсию (она у меня 15 тыс. руб.), вообще не представляю, как буду сводить концы с концами. И такая ситуация у всех. Люди влезают в кредиты, копят долги за ЖКУ».

«Я за 3-комнатную хрущёвку плачу 10 тыс. руб., — делится с “АиФ” житель Магадана Александр Кобзарь. — У нас на Дальнем Востоке услуги ЖКХ очень дорогие, а зарплаты у людей по 30 тысяч. Никаких 60 тысяч, о которых пишут в центральных СМИ, нет. Поэтому все в долгах — и народ, и сами власти. Недавно от электричества за долги отключили даже здание судебных приставов. Ладно бы ещё эти дорогущие услуги были качественными. У нас есть 87-летняя баба Варя — ветеран войны, труженица тыла. Она живёт на 3-м этаже, и её уже несколько лет заливает из-за протекающей крыши. К кому мы только ни обращались, чтобы помогли бабушке, всё без толку».

Переплачиваем 100%

Тарифы регулярно растут, но аппетиты у коммунальщиков растут ещё больше. То хотят внедрить соцпайки на электричество, то перейти на расчёт тепла по методу «альтернативной котельной»: по расчётам экспертов, он может дать дополнительный рост тарифов от 20% до 84%.

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На днях широко обсуждалась тема изменения норматива отопления с 1 января 2020 г. в зависимости от этажа, из-за чего у владельцев квартир в малоэтажных домах могут серьёзно вырасти платежи. «Действительно, предусмотрена дифференциация нормативов по этажности и типу домов, — прокомментировала пресс-служба Минстроя РФ. — Но принятие таких решений проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан с учётом установленных ограничений индексов изменения платы». А как местные власти устанавливают эти индексы, мы прекрасно знаем…

«Тарифы на тепло и так уже достаточно высокие. Люди платят на 50−70% больше. Чаще всего это связано с тем, что УК расплачиваются с поставщиками по общедомовым счётчикам, а с людей берут по нормативам. Разница получается приличная», — говорит эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ, руководитель лаборатории энергосбережения МЭИ Евгений Гашо. Как тут не вспомнить слова главы ФАС, произнесённые весной в эфире НТВ. «Граждане по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости. И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья. Они на это дело содержат рестораны, дома отдыха, охотничьи заимки, — заявил тогда Игорь Артемьев. — Если ты производишь куб воды в тех же климатических условиях, что и в соседней области, в 54 раза дороже, то очевидно, что ты получил завышенный тариф. А когда мы начинаем выяснять, оказывается, что там работает сынуля губернатора или высокопоставленного чиновника, который это всё пробил через региональную энергетическую комиссию».

Что ж, теперь «разрешение» на повышение тарифов будет давать ФАС. Заглянем в августе в платёжку и посмотрим, кто и сколько смог «пробить».

Татьяна Богданова

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