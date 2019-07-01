03:48 (мск), источник: ТАСС
Эксперты: стоимость бензина на АЗС будет стабильной даже после отмены заморозки цен
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/ — Срок действия сделки нефтяников с правительством истекает 1 июля.
Срок действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо истекает в понедельник, но за счет принятых властями мер рост стоимости бензина останется в пределах инфляции, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Соответствующее решение было принято на совещании первого
«Благодаря падению нефтяных котировок на европейском рынке цены равнодоходности с экспортом приблизились к оптовым ценам российских НПЗ. Сейчас на рынке нет предпосылок для роста цен на автобензин и дизельное топливо, поэтому сейчас наилучший момент для прекращения действия соглашений», — сказал главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов.
Возврат от административного к рыночным механизмам регулирования цен придает системе больше гибкости для адаптации к меняющимся рыночным условиям, считает аналитик «Финам» Алексей Калачев.
«Я полагаю, что действующий демпфирующий механизм с подкорректированными параметрами позволит сдерживать рост цен на бензин в пределах, близких к инфляции, если не произойдет резкого роста стоимости нефти или нового падения рубля», — отметил он.
Калачев полагает, что в пользу увеличения стоимости топлива будут работать фактор высоких цен netback и сезонный рост спроса на топливо. С другой стороны, на российском рынке нет дефицита бензина, его производство избыточно. При этом внутренний спрос
Артем Деев, руководитель аналитического департамента Amarkets, также не видит причин для резкого роста стоимости бензина. «Обновленный демпфер однозначно сдержит рост оптовых цен на топливо в пределах значений инфляции. Помогут в этом новому механизму относительно стабильные цены на нефть, установившиеся в пределах $50−60 за баррель», — сказал он.
Эксперт допустил, что независимые сети АЗС могут поднять цены выше значений инфляции, но не настолько сильно, чтобы потерять возможность конкурировать с крупными игроками.
В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Параллельно с 1 января был запущен демпфирующий механизм, который должен был возместить компаниям часть разницы (60%) между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо.
После того как в первом квартале этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству), компании настояли на пересмотре его формулы.
«Новая формула демпфера работает лучше и гораздо больше подходит для регулирования рынка по сравнению с предыдущей. Ранее компании начинали выплаты в бюджет при нефтяных котировках 60−65 долларов за баррель, несмотря на убытки от реализации бензина на внутреннем рынке. Теперь эта величина снижается до $50−55 за баррель при сохранении текущего соотношения между котировками нефти и бензина», — рассказал Ежов.
По его подсчетам, если ранее компенсация нефтяникам в рамках демпфера составляла примерно 60%, то теперь она может доходить до 100% при умеренных ценах на нефть. При более высоких ценах компенсация снижается до 80%.
Негативным моментом является то, что увеличение демпфера приведет к росту НДПИ на нефть, то есть заплатить за это придется нефтедобытчикам.