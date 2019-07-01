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11:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Приезжих зовут к патентованному труду

МВД предлагает ввести платежи для работников с ВНЖ и РВП.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

МВД предлагает установить новый платеж за возможность вести трудовую деятельность для иностранцев, временно проживающих в РФ или использующих вид на жительство. По мнению ведомства, действующая для них пошлина, дающая право на работу, слишком мала по сравнению со стоимостью патента для остальных трудовых мигрантов, страховые взносы они не платят, но имеют возможность пользоваться социальными услугами. Впрочем, инициатива министерства может не получить одобрения Минтруда и Минэкономики, так как затрагивает и граждан ЕЭАС, которым право работать в РФ дает союзный договор.

Как стало известно «Ъ», МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, которые работают в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), но не обязаны оплачивать патент. В ближайшее время ведомство предложит соответствующую инициативу для согласования Минтруду и Минэкономики (копия документа есть у «Ъ»). Активность ведомства в регулировании платежей мигрантов объясняется необходимостью реализовывать принятую в конце 2018 года концепцию государственной миграционной политики на 2019−2025 годы. Она ставит своей целью увеличить нынешние потоки долгосрочных мигрантов в страну — для этого документ предлагает ряд мер, включающих упрощение получения гражданства и разрешений на проживание в РФ.

Как следует из текста предложений МВД, тех, кого может коснуться новое регулирование, в РФ более 1 млн человек.

Из них около 530 тыс. человек находятся в стране на основании РВП и более 600 тыс.— на основании ВНЖ. Сейчас они имеют право работать, заплатив государственную пошлину (1,6 тыс. руб. и 3,5 тыс. руб. соответственно).

Как отмечает МВД, это дает им право на социальное и медицинское страхование, а их детям — на посещение детских садов и школ, при этом такие работники не платят социальные взносы.

Те же, кто прибыл в РФ без визы, работают на основании патента и уплачивают 30−60 тыс. руб. в год в бюджет региона проживания. Чтобы избежать этих платежей, иностранные работники стремятся получить РВП или ВНЖ, «не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество», отмечает МВД. Поэтому, по мнению ведомства, на тех из них, кто работает по найму у физлиц, необходимо распространить обязательство по покупке патента. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в Налоговый и Бюджетный кодексы.

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Впрочем, инициатива МВД может не найти понимания у других профильных ведомств, отмечает источник «Ъ» в правительстве. «Осуществлять контроль работающих по РВП или ВНЖ можно и без введения платежей. Достаточно было бы наладить систему отслеживания тех документов о трудовой деятельности, которые они подают сейчас», — говорит он.

Как отмечает Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, введение аналога патентов для проживающих в РФ по РВП и ВНЖ иностранцев приведет к девальвации этих статусов. Граждане с РВП И ВНЖ являются в какой-то мере кандидатами на получение гражданства РФ, и выводить их из тени на рынке труда логично теми же методами, что и российских граждан, — например, предлагая тем, кто работает на частных лиц, регистрироваться в качестве самозанятых. То же касается и граждан из Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана, которые, согласно договору о ЕАЭС, должны иметь равные трудовые права с россиянами на рынке труда РФ.

«Требование сделать исключение для граждан ЕАЭС не отменяет необходимости ввести такую инициативу для приезжих из СНГ, которые действительно могут оформлять РВП и ВНЖ чтобы избежать приобретения патентов», — говорит Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ. Впрочем, по ее словам, параллельно нужно снижать и цену патентов — в ряде регионов она оказывается слишком высокой и вынуждает мигрантов работать нелегально.

Анастасия Мануйлова

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