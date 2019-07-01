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06:54 (мск), источник: Российская газета

Поддельные сыры и масло уберут из торговли

Некоторые поставщики накануне «даты икс» уже потянулись на выход.

Источник: Reuters

«Сетевые торговые компании сообщали Россельхознадзору, что до пяти процентов их поставщиков отказались от поставок своих товаров. Очевидно, речь идет о продукции, легальность происхождения которой не может быть доказана», — рассказали в ведомстве.

С 1 июля этого года оформление электронных ветсертификатов (ЭВС) станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции. А с 1 ноября также сертификаты будут оформляться на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, мороженое.

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Молочная продукция вызывает особую обеспокоенность, так как на этот сектор приходится значительная доля фальсификата. Подделки встречаются в 20 процентах случаев, говорят в Россельхознадзоре.

Но введению электронной ветсертификации для молочных продуктов сопротивлялись некоторые крупные компании-переработчики молока. Система не справится с обработкой огромного массива данных, в поставках продуктов возникнут перебои, говорили они. Потому сроки выключения в «Меркурий» молочных продуктов несколько раз переносились, хотя ветсертификаты в системе уже оформляются на мясную продукцию и часть рыбной.

Представители торговли уже предупредили о снижении доступности товаров на полках.

И о том, затраты на обеспечение работы могут вырасти на 25−30 процентов. Но в Россельхознадзоре заверили, что перебоев в поставках продукции не будет. Не заметят также потребители и роста цен.

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