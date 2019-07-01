06:54 (мск), источник: Российская газета
Поддельные сыры и масло уберут из торговли
Некоторые поставщики накануне «даты икс» уже потянулись на выход.
«Сетевые торговые компании сообщали Россельхознадзору, что до пяти процентов их поставщиков отказались от поставок своих товаров. Очевидно, речь идет о продукции, легальность происхождения которой не может быть доказана», — рассказали в ведомстве.
С 1 июля этого года оформление электронных ветсертификатов (ЭВС) станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции. А с 1 ноября также сертификаты будут оформляться на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, мороженое.
Молочная продукция вызывает особую обеспокоенность, так как на этот сектор приходится значительная доля фальсификата. Подделки встречаются в 20 процентах случаев, говорят в Россельхознадзоре.
Но введению электронной ветсертификации для молочных продуктов сопротивлялись некоторые крупные
И о том, затраты на обеспечение работы могут вырасти на 25−30 процентов. Но в Россельхознадзоре заверили, что перебоев в поставках продукции не будет. Не заметят также потребители и роста цен.