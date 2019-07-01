10:03 (мск), источник: Газета.Ру
Баснословные платежки: как подорожали услуги ЖКХ
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ.
С 1 июля в России вновь выросла плата за
Индексация тарифов происходит каждый год, но 2019 стал особенным.
План повышения тарифов в два этапа был предложен Минэкономразвития. Как полагают в ведомстве, это позволит удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции. Согласно прогнозу Центробанка, инфляция в России в 2019 году составит 4,2—4,7%.
В 2018 году
Коридоры роста платежей за коммунальные услуги для каждого региона определяются распоряжением правительства. Иными словами, повышение тарифов по регионам неоднородно.
В январе 2019 года рост был ограничен 1,7% по всей стране, то есть отклонения от этого показателя не допускались ни в одном субъекте. При этом с 1 июля в некоторых регионах индекс платы превысил 2,4%.
Для
Устанавливаемые правительством коридоры или индексы платы являются базовыми показателями. На их основе власти регионов формируют уже предельные индексы изменения размера платы — то есть насколько максимально может измениться плата.
«Декларируется, что коридоры не должны в среднем по стране превышать уровень инфляции, хотя мы видим, что в различных регионах действительно разброс может быть достаточно велик: от 3% в регионах Северного Кавказа до 6−7% в Москве,
По ее словам, «многие регионы считают, что у них есть потребность опережающими темпами повышать платежи и тарифы». Однако мониторинги НП «ЖКХ Контроль» свидетельствуют, что в целом параметры непревышения платежей регионами соблюдаются.
Тем не менее, в ряде регионов проблема превышения все же есть. В июне
Глава правительства напомнил, что регионы уже имеют предельные индексы роста тарифов на услуги ЖКХ. Однако существует ряд оснований для их превышения.
Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей.
Отныне регионы будут обязаны согласовывать превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Сейчас есть только одна легальная возможность повышать платеж сверх коридора — это решение органов местного самоуправления, напомнила Разворотнева.
Раньше такие решения органов местного самоуправления согласовывались только с региональными комиссиями по тарифам. Теперь они должны предоставить в ФАС документы, которые подтверждали бы необходимость повышения, например, описание задач по модернизации коммунальной инфраструктуры, которая требует увеличения тарифов.
«Велика вероятность, что такие решения ФАС не согласует. То есть все решения о повышении сверх нормативного платежа поднимаются на федеральный уровень», — сказала Разворотнева.
В марте глава ФАС Игорь Артемьев указал, что в большинстве регионов тарифы ЖКХ завышены. При этом россияне по множеству коммунальных позиций «давно переплачивают больше 100% себестоимости». Примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы, говорил он.
Главными проблемами сферы ЖКХ россияне считают неточное начисление оплаты, следует из опроса, опубликованного «ЖКХ Контроль» в начале года. Неверное начисление платы считают проблемой 19% опрошенных. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами (14%), а на третьем — неудовлетворительное состояние домов (13%).
По мнению Разворотневой, в основном риски, связанные с переплатами населения, кроются не в относительном росте тарифов, а в их абсолютной величине.
Стоимость одного и того же коммунального ресурса, в том числе в регионах с сопоставимыми условиями, может различаться в разы. Никто не разбирается, откуда возникает такой разнобой.
При этом во многих регионах тарифы занижены, особенно это касается тарифов на воду. Есть ряд регионов, где плата граждан за воду даже ниже себестоимости, отметила она.
С 1 января этого года в 69 регионах страны заработала новая система обращения с ТКО. Тарифы за вывоз мусора могут рассчитываться по двум схемам: исходя из площади помещения или количества проживающих в нем человек. По этой причине жители одного региона могут получать платежки с разными суммами.
«Разброс тарифов по регионам тоже оказался достаточно велик. Стоимость вывоза и утилизации отходов различается в разных регионах в несколько раз», — указала Разворотнева.
В ряде регионов операторы по обращению с ТКО объявили, что существующего тарифа недостаточно, чтобы осуществлять свою деятельность. Тем более, что платежи россиян за мусор достаточно низкие. Многие эксперты предсказывают, что в некоторых регионах операторы будут отказываться от своей деятельности.
При этом, отчасти в больших цифрах в платежных квитанциях виноваты мы сами.
Фактически коммунальных ресурсов нам насчитывают больше, чем надо. Это связано с тем, что у нас отсутствует регулирующая аппаратура и приборы учета. Нам просто приписывают больше, чем мы потребляем, потому что мы не устанавливаем внутриквартирные и внутридомовые счетчики.
Отсутствие энергоэффективности на
«Стоит отметить, что в рамках общественной работы в Народном фронте анализировалась деятельность ресурсоснабжающих организаций, и было выявлено, что сети изношены,
То есть надо не повышать тарифы, а повышать экономическую эффективность этих организаций", — согласился активист ОНФ в Курской области Роман Алехин.
Он напомнил, что, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения в первом квартале этого года сократились на 2,3%. При этом они сокращаются уже несколько лет подряд.
На фоне резкого обеднения среднего класса и понижения доходов людей на грани бедности повышение цен на услуги ЖКХ будет очень ощутимым для населения.
Ранее в интервью «Газете.Ru» замглавы Минстроя России Максим Егоров рассказал, что в России долги по ЖКХ уже достигли 1,3 триллиона рублей. Как подсчитали ранее в Ассоциации «ЖКХ и городская среда», общий долг в отрасли в 2019 году может вырасти до 1,5 трлн рублей.
Согласно данным Росстата, в период с 2010 года по 2017 год услуги ЖКХ стали стоить дороже на 67,5%.