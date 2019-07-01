Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жители Грузии ответили на принятое Путиным решение
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Как спастись от борщевика: инструкция
У внучки Софии Ротару роман с французским бизнесменом
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Грузинская диаспора обратилась к Путину с открытым письмом
Рада о планах Зеленского перенести столицу Украины
Заболевшие раком Рыбин и Сенчукова сделали заявление
Борис Моисеев покинул РФ ради Юрмалы
Гастроэнтеролог: «Чем позже ребёнок попробует сахар, тем лучше»
Бейсболисты сделали трогательные подарки 2-месячному сыну Маркл
Исхудавший Игорь Крутой вызвал беспокойство фанатов
В сети обсуждают «кукольную» красоту 19-летней дочери Канделаки
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
«Где, где? В Караганде!»: как выглядит город из крылатой фразы?
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
12Как выглядит заброшенная русская деревня в самом сердце Японии
16Все идет по плану
09:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян защитили от долгового рабства

Вступившие 1 июля в силу правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком, сделают нерентабельной работу микрофинансовых организаций (МФО), сообщает РБК.

По новым правилам ежедневная процентная ставка ограничивается одним процентом в день. Также внедряется показатель долговой нагрузки, за счет которого планируют предотвратить рост закредитованности населения.

Максимальный размер выплаты снижается до двукратного от суммы кредита (сюда входят проценты, штрафы и другие платежи, относящихся к кредиту).

Таким образом с взявшего 10 тысяч рублей в кредит человека можно будет получить максимум 30 тысяч рублей.
Новость
Банковский террор. Как избавиться от навязчивых звонков

По словам представителя Центробанка нововведения уже повлияли на рынок МФО. «Компании были вынуждены совершенствовать свои скоринговые модели и более ответственно относиться к выбору заемщиков», — сообщил он.

По данным Банка России на 31 марта 2019 года, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51 процент. Объемы рынка составили 143 миллиарда против 95,2 миллиарда рублей годом ранее.

Ранее результаты совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора показали, что более половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов. Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков есть просрочки по платежам, 10 процентов по крайней мере один раз обращались к банку с просьбой о реструктуризации кредита либо вовсе получали отказ. 14 процентов испытывали трудности с выплатой кредитов.

Читайте также

 Россиянка оказалась двойником Дженнифер Лопес. Фото
Путин рассказал о своем преемнике
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах
Футболистка пошла купаться и исчезла
Баснословные платежки: как подорожали услуги ЖКХ
В России изменились правила продажи молочных продуктов
Чемпион мира обучил Бузову финтам на «Камп Ноу»
СМИ: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Раскрыты детали появления 5G в России Производители и операторы стараются, но есть помехи.
Кино
Летняя печаль: 30 фильмов, чтобы хорошенько погрустить в дождь Даже солнечным летом бывают дождливые дни, когда безудержные комедии и нескончаемый экшен надоедают — самое время, чтобы погрустить и посмотреть настоящее кино
Авто
Изменения с 1 июля, о которых полезно знать автомобилистам В числе главных событий нового месяца стоит отметить отмену действовавших договоренностей властей с нефтяниками, а также перезапуск программ поддержки российского авторынка
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов без репетиторов и нервного срыва Шесть выпускников рассказали, как им это удалось
Леди
В сети обсуждают «кукольную» красоту 19-летней дочери Тины Канделаки Мелания не похожа на звездную маму.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь