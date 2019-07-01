09:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиян защитили от долгового рабства
Вступившие 1 июля в силу правила выдачи потребительских кредитов, разработанные Центробанком, сделают нерентабельной работу микрофинансовых организаций (МФО), сообщает РБК.
По новым правилам ежедневная процентная ставка ограничивается одним процентом в день. Также внедряется показатель долговой нагрузки, за счет которого планируют предотвратить рост закредитованности населения.
Максимальный размер выплаты снижается до двукратного от суммы кредита (сюда входят проценты, штрафы и другие платежи, относящихся к кредиту).
По словам представителя Центробанка нововведения уже повлияли на рынок МФО. «Компании были вынуждены совершенствовать свои скоринговые модели и более ответственно относиться к выбору заемщиков», — сообщил он.
По данным Банка России на 31 марта 2019 года, годовой темп роста рынка микрофинансирования физлиц составил 51 процент. Объемы рынка составили 143 миллиарда против 95,2 миллиарда рублей годом ранее.
Ранее результаты совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора показали, что более половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов. Выяснилось, что у девяти процентов заемщиков есть просрочки по платежам, 10 процентов по крайней мере один раз обращались к банку с просьбой о реструктуризации кредита либо вовсе получали отказ. 14 процентов испытывали трудности с выплатой кредитов.