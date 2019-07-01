11:59 (мск), источник: Ведомости
Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20
Инвесторов обрадовали сообщения о переговорах Китая и США.
Рубль укрепляется на Московской бирже в начале недели. На открытии торгов в понедельник доллар подешевел на 28 коп. до 62,93 руб., евро — на 53 коп. до 71,31 руб.
К 11.00 мск курс доллара скорректировалcя до 63,09 руб. (минус 15 коп. к закрытию пятницы). Евро к этому времени стоил 71,41 руб. (минус 43 коп.).
Индекс Мосбиржи в понедельник обновил исторический максимум, достигнув 2793,02 пункта.
Рубль дорожает благодаря новостям о договоренностях между Китаем и США на саммите G20, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в субботу во время саммита в Осаке и договорились возобновить двусторонние переговоры. Трамп также пообещал не вводить новые пошлины на товары из Китая и сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei. «Торговое перемирие повысило спрос инвесторов на активы развивающихся стран, в том числе российские ценные бумаги и рубль», — указывает Суверов.
Перемирие Китая и США в торговом конфликте благотворно сказывается на рискованных активах, азиатские рынки в понедельник тоже росли, солидарен ведущий аналитик «Открытие брокера» Андрей Кочетков. Две крупнейшие экономики мира решили отказаться от дальнейшей эскалации торговой войны и вернуться к переговорам, что снизит риски замедления глобальной экономики, поясняет он.
Поддерживают курс российской валюты и нефтяные котировки. К 11.00 мск баррель марки Brent на Межконтинентальной бирже подорожал на 2,87% до $66,65.
Цены на нефть растут благодаря решению России и Саудовской Аравии продлить сделку ОПЕК+, замечает Кочетков. Страны договорились продлить соглашение об ограничении нефтедобычи еще на 6−9 месяцев, сообщил президент России Владимир Путин после встречи 29 июня с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом