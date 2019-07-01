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14:31 (мск), источник: РИА Новости

Компания «Ставропольский бройлер» отказалась от иска к Малышевой

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску компании «Ставропольский бройлер», входящей в крупный российский агрохолдинг «Ресурс», к редакции «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

Суд в понедельник принял заявленный истцом отказ от иска. Как пояснил представитель «Ставропольского бройлера», истец отказывается от иска «в связи с добровольным удовлетворением ответчиком исковых требований», а именно, в связи с удалением оспариваемой информации из сюжета. Ответчики против прекращения судебного разбирательства не возражали.

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В телепередаче Елены Малышевой «Жить здорово» в сентябре 2017 года рассказывалось, что «Роскачество» проверило продающиеся в магазинах тушки цыплят-бройлеров популярных брендов. Всего был проверен 21 образец «по 44 параметрам качества и безопасности». В передаче сообщалось, что в образце марки «Благояр», принадлежащей группе агропредприятий «Ресурс», специалисты нашли сальмонеллу.

Иск о защите деловой репутации поступил в арбитраж 11 апреля. Ранее суд оставлял его без движения из-за нарушений при уплате госпошлины. После устранения истцом недостатков иск был принят к производству.

Агрохолдинг «Ресурс» занимается растениеводством, производством кормов, птицеводством, выпуском подсолнечного масла. Основные активы группы находятся в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской и Тамбовской областях.

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