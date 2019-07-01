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16:04 (мск), источник: Forbes

Рост выплат россиян по кредитам и государству достиг рекордного с 2014 года уровня

Расходы россиян на выплаты государству и текущее потребление растут. Чтобы покрыть затраты, граждане тратят сбережения и берут все больше кредитов, показала пересчитанная статистика Росстата за шесть лет.

Источник: РИА "Новости"

Статистическое ведомство применило новую методику, которую научно-методологический совет Росстата утвердил в марте. Документ с данными по балансу денежных доходов и расходов населения с 2013 года изучил РБК.

Судя по данным Росстата, в 2018 году налоги и сборы вместе с обслуживанием кредитов в структуре расходов населения увеличились на 12,2%, хотя в прошлые три года рост не превышал 2%. Темпы роста превысили даже показатель 2014 года, когда траты по этим категориям выросли на 10,2%.

Налоговые платежи выросли в 2018-м году на 10,14% в сравнении с предыдущим годом. Это максимальный рост за шесть лет.

Причиной рывка стало изменение ставки НДС с 18 до 20%, подготовка к которому началась еще в 2018-м из-за превентивного изменения цен, указал РБК главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, темпы роста задолженности домохозяйств почти в шесть раз превышают увеличение доходов населения.

Выплаты процентов по кредитам выросли в прошлом году на 29% в сравнении с 2017-м.

Такое резкое увеличение трат на покрытие долгов связано с вынужденной необходимостью россиян брать кредиты в условиях падения благосостояния. «На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного “запаса прочности” фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования», — писали в ноябре 2018 года аналитики РАНХиГС.

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Предпринимательская деятельность в общей структуре источников доходов населения занимает долю не больше 6,3−6,5%. Доля поступлений от доходов собственности — 4,2−5,2%. Растет доля социальных выплат: в 2018 года они составили 19,2%, в 2017-м было 18,7%. Основную часть составляют пенсии и доплаты к ним.

Впервые за шесть лет снизились на 1% сбережения граждан, пишет РБК. Издание не учитывало изменения наличности на руках, но включило в расчеты банковские вклады и вложения в ценные бумаги, изменения на счетах индивидуальных предпринимателей и т. п. РБК подсчитал, что с учетом прироста рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года россияне направили на сбережения лишь 3,7% доходов. Хуже этот показатель был только в 2014 году — 2,7%.

Большую часть доходов россиянам приходится тратить на текущее потребление — покупку товаров и услуг. На эти категории уходит до 81,7% поступающих средств.

В конце мая Росстат публиковал статистику, из которой следовало, что почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду, на другие товары приходится копить.

В феврале Росстат сообщил, что реальные доходы россиян в 2018 году продолжили падение — в пятый год подряд. Реальные располагаемые доходы сократились на 0,2%. К апрелю Росстат пересчитал данные по новой методике и отчитался уже о росте реальных располагаемых денежных доходов на 0,1%. При этом ведомство указало, что доходы россиян в первом квартале 2019 года упали более чем на 2%. Счетная палата в середине мая пришла к выводу, что динамика реальных располагаемых доходов населения продолжит снижаться и по итогам 2019 года, скорее всего, окажется отрицательной.

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