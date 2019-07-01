16:14 (мск), источник: Ведомости
Минфин заявил о необходимости жестко ограничивать потребкредитование
Об этом журналистам заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.
По словам замминистра, на рынке потребкредитования есть признаки пузыря. Долговая нагрузка населения находится на критическом уровне. ЦБ работает над этой проблемой, отметил Моисеев, но необходимо проверить, достаточно или нет.
Представители правительства и ЦБ все чаще обращают внимание на проблему высоких темпов роста потребкредитования. Первый
Проблема потребкредитования вызвала споры между Минэкономразвития и ЦБ. На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин назвал неконтролируемый рост потребкредитования одним из основных рисков для российской экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ответила ему, что ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны. Позже ЦБ и Минэкономразвития поспорили о вкладе потребкредитования в рост российской экономики.
Для охлаждения рынка потребкредитования ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита. С 1 октября регулятор будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки заемщика. В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин признал, что пока меры ЦБ не привели к заметному сокращению годовых темпов роста потребкредитования.