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17:10 (мск), источник: RNS

В Mail.ru Group заявили о создании крупнейшего маркетплейса аптек в России

Mail.ru Group подписала соглашения о партнёрстве с сетями аптек «Ригла» и «Асна», таким образом сделав принадлежащий компании сервис «Все аптеки» крупнейшим маркетплейсом аптек в России, рассказали RNS в пресс-службе Mail.ru Group.

Источник: РИА "Новости"

«Проект “Все аптеки” от Mail.ru Group объявляет о партнерстве с лидерами фармацевтического ритейла — сетями аптек “Ригла” и “АСНА”. Сотрудничество расширило географию онлайн-продажи аптечных товаров, в результате которого сервис “Все аптеки” стал крупнейшим маркетплейсом на фармацевтическом рынке», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в рамках партнёрства к сервису присоединятся несколько тысяч новых точек продаж фармацевтических товаров. Забрать из удобной точки можно будет товары более 30 тыс. аптек по всей России.
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Сервис «Все аптеки» был создан Mail.ru Group в апреле прошлого года.

«Сервис позволяет заказать лекарства, витамины, БАДы, медицинские изделия и приборы, средства гигиены, косметику, товары для мам и малышей, диетическое питание, памперсы — все то, что продается в аптеках», — сообщала тогда компания.

Mail.ru Group — одна из крупнейших российских интернет-компаний. По итогам 2018 года ее чистая прибыль превысила 14 млрд рублей по МСФО, сообщала компания в марте.

В числе активов Mail.Ru Group — социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», картографический сервис MAPS.ME, мессенджер ICQ, мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла», а также платформа для доставки еды Delivery Club.

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