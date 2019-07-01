В Mail.ru Group заявили о создании крупнейшего маркетплейса аптек в России

«Проект “Все аптеки” от Mail.ru Group объявляет о партнерстве с лидерами фармацевтического ритейла — сетями аптек “Ригла” и “АСНА”. Сотрудничество расширило географию онлайн-продажи аптечных товаров, в результате которого сервис “Все аптеки” стал крупнейшим маркетплейсом на фармацевтическом рынке», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что в рамках партнёрства к сервису присоединятся несколько тысяч новых точек продаж фармацевтических товаров. Забрать из удобной точки можно будет товары более 30 тыс. аптек по всей России.
Сервис «Все аптеки» был создан Mail.ru Group в апреле прошлого года.
«Сервис позволяет заказать лекарства, витамины, БАДы, медицинские изделия и приборы, средства гигиены, косметику, товары для мам и малышей, диетическое питание, памперсы — все то, что продается в аптеках», — сообщала тогда компания.
Mail.ru Group — одна из крупнейших российских интернет-компаний. По итогам 2018 года ее чистая прибыль превысила 14 млрд рублей по МСФО, сообщала компания в марте.
В числе активов Mail.Ru Group — социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», картографический сервис MAPS.ME, мессенджер ICQ, мобильный сервис бесплатных объявлений «Юла», а также платформа для доставки еды Delivery Club.