22:50 (мск), источник: Коммерсантъ
Цены на топливо отпустили в свободное плавание
Их больше не будут регулировать в ручном режиме.
В правительстве решили не продлевать соглашение с нефтекомпаниями о заморозке цен на топливо, срок которого истек 30 июня. Теперь их уровень должны сдерживать налоговые механизмы. Основной из них — демпфер, но окончательную схему его применения чиновники еще не утвердили.
Он предполагает, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники возвращают государству часть сверхприбыли.
Но окончательная схема применения демпфера пока не утверждена. Нефтекомпании часто жаловались, что он не всегда работает корректно.
По словам
Новый вариант предусматривает снижение установленных условных значений средней оптовой цены, которая необходима для контроля ценовой ситуации на рынке и исчисления соответствующего демпфера за бензин с 56 тыс. руб. до 51 тыс. руб., за дизель — с 50 тыс. до 46 тыс. руб.
Кроме того, увеличен уровень компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой отсечения с 60% до 70% для бензина и 70% в отношении дизтоплива. Также в законопроект была добавлена часть, предусматривающая предоставление обратного акциза на авиакеросин авиакомпаниям в случае, если конъюнктура мирового рынка на это топливо будет приводить к увеличению цен на внутреннем рынке.
За первое полугодие 2019 года бензин подорожал на 2,3%, дизельное топливо — на 0,5%. Господин Козак напомнил, что это ниже параметров, закрепленных в соглашении с нефтекомпаниями (1,7% в январе с учетом повышения НДС и не выше прогнозной инфляции с 1 февраля).
В свою очередь, Дмитрий Медведев поручил правительству следить за ценами на топливо после прекращения действия соглашения с нефтяниками. «Конечно, экономический механизм регуляции — это хорошо, и то, что будут действовать вот эти сдерживающие факторы, мы на это рассчитываем. Но если
Ольга Мордюшенко