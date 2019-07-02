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00:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Недогруз вагон не тянет

Объемы перевозок по железной дороге снизились, как перед кризисом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Погрузка на железных дорогах резко сократилась в июне на 5,4%, углубив падение, начавшееся в апреле. Аналитики ждут ее снижения и по году вместо заложенного в документы ОАО РЖД роста в 1,5%. Последний раз крутой спад погрузки наблюдался в конце 2012 года, когда и в экономике появились первые признаки стагнации. Спад погрузки предвещал и кризис 2008 года. Тем не менее эксперты не готовы однозначно связывать динамику погрузки с состоянием экономики, поскольку на первую может влиять ситуация на конкретных рынках наиболее массовых грузов.

Погрузка на сети ОАО РЖД продолжила снижение, достигнувшее весьма заметных 5,4% в июне и 1,5% по итогам полугодия. Общий показатель за июнь составил 101,6 млн тонн, за шесть месяцев — 633,6 млн тонн. В минус динамика погрузки ушла еще в апреле, в мае снижение ускорилось до 3,8%. Разрыв следует считать еще более глубоким, поскольку с октября 2018 года в статистике ОАО РЖД учитываются итоги железных дорог Якутии.

Сильнее всего в абсолютном выражении снизилась погрузка угля — в июне она упала на 7%, до 27,6 млн тонн.
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Основной причиной стало сокращение спроса со стороны польской генерации и снижение поставок на Украину, объясняют в ОАО РЖД. В долевом выражении больше всего снизилась погрузка зерна — на 63%, до 0,7 млн тонн, — из-за сокращения запасов зерна прошлогоднего урожая и неблагоприятной мировой конъюнктуры. Нестабильность на мировых рынках привела и к снижению перевозки черных металлов почти на 0,5 млн тонн (на 7,4%), а погрузка нефтяных грузов упала на 5,8%, или 1,1 млн тонн, из-за «продолжения ремонтных работ на ряде крупных НПЗ», поясняют в ОАО РЖД. При этом начали расти перевозки строительных грузов, цемента, удобрений, продовольственных товаров и грузов в контейнерах.

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров поручил проработать дополнительные возможности для привлечения грузов, отмечают в ОАО РЖД.

Так, отмечает источник «Ъ» на рынке, ОАО РЖД телеграммой от 24 июня разрешило досрочно, за полгода до вступления в силу приказа Минтранса перевозить некоторые виды скоропортящихся грузов в универсальных контейнерах вместо рефрижераторов.

Но этот шаг не позволит привлечь новые грузы на железную дорогу, говорит президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Михаил Синев.

У операторов не будет смысла закупать изотермический подвижной состав и контейнеры, у заводов-изготовителей не останется стимула его производить, а те вагоны и контейнеры, которые сейчас есть, быстро придут в негодность. Операторы перестанут их обслуживать.
Михаил Синев
президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС)

От этого пострадает и само ОАО РЖД, говорит господин Синев, оценивая потери монополии в 2 млрд руб. «Через шесть месяцев в силу вступят новые правила перевозки скоропорта, которые призваны упростить выбор подвижного состава грузоотправителем, — добавляет он.— Впрочем, большинство операторов не доживет до этого момента».

Пока неясно, является ли падение погрузки, которая прирастала весь 2018 год, началом затяжного спада.
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Предыдущий циклический спад погрузки начался в октябре 2012 года, в постоянный плюс она вышла только в 2017 году. При этом семь лет назад снижение погрузки стало симптомом серьезного замедления экономики (несмотря на цены на нефть выше $100 за баррель), которое позднее перешло в рецессию. До этого погрузка падала в 2008 году, что тоже стало признаком кризисных явлений.

Однако Владимир Сальников из ЦМАКП полагает, что динамика погрузки может не очень точно отражать глобальные экономические тренды, поскольку подвержена влиянию перемен в работе как железных дорог, так и конкурирующих видов транспорта. Он также отмечает, что чем выше удельный вес определенного вида груза в общей структуре погрузки — например, угля, — тем сильнее влияет локальная конъюнктура конкретного товара на общие результаты, что может давать неверный тренд.

По оценкам ЦМАКП, в обозримой перспективе в экономике будет наблюдаться промежуточное состояние между стагнацией и ростом — слабый рост в пределах 2%.
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Источник в одном из профильных ведомств отмечает, что там не видят каких-либо индикаторов, свидетельствующих о спаде: напротив, в экономике РФ ожидается рост, который пока не проявился в полной мере, поскольку нацпроекты и крупные инфраструктурные инвестиции находятся в начальной стадии реализации. При этом, напоминает он, лидеры стран G20, отмечая стабилизацию и умеренное ускорение роста мировой экономики, видят риски его замедления, связанные с усилением торговой и геополитической напряженности.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что по году погрузка сократится не менее чем на 2,5%. Однако он не считает, что страна в начале кризиса: по его мнению, в 2017—2018 году ОАО РЖД сделало очень много для привлечения грузов с альтернативных видов транспорта и улучшения взаимодействия с грузовладельцами, а суть текущих проблем — в отставании развития инфраструктуры и изъянах системы управления движением (нехватке локомотивов, локомотивных бригад), усугубленных низкой эффективностью планирования и риск-менеджмента.

Наталья Скорлыгина, Алексей Шаповалов

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