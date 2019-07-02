00:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Недогруз вагон не тянет
Объемы перевозок по железной дороге снизились, как перед кризисом.
Погрузка на железных дорогах резко сократилась в июне на 5,4%, углубив падение, начавшееся в апреле. Аналитики ждут ее снижения и по году вместо заложенного в документы ОАО РЖД роста в 1,5%. Последний раз крутой спад погрузки наблюдался в конце 2012 года, когда и в экономике появились первые признаки стагнации. Спад погрузки предвещал и кризис 2008 года. Тем не менее эксперты не готовы однозначно связывать динамику погрузки с состоянием экономики, поскольку на первую может влиять ситуация на конкретных рынках наиболее массовых грузов.
Погрузка на сети ОАО РЖД продолжила снижение, достигнувшее весьма заметных 5,4% в июне и 1,5% по итогам полугодия. Общий показатель за июнь составил 101,6 млн тонн, за шесть месяцев — 633,6 млн тонн. В минус динамика погрузки ушла еще в апреле, в мае снижение ускорилось до 3,8%. Разрыв следует считать еще более глубоким, поскольку с октября 2018 года в статистике ОАО РЖД учитываются итоги железных дорог Якутии.
Основной причиной стало сокращение спроса со стороны польской генерации и снижение поставок на Украину, объясняют в ОАО РЖД. В долевом выражении больше всего снизилась погрузка зерна — на 63%, до 0,7 млн тонн, —
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров поручил проработать дополнительные возможности для привлечения грузов, отмечают в ОАО РЖД.
Так, отмечает источник «Ъ» на рынке, ОАО РЖД телеграммой от 24 июня разрешило досрочно, за полгода до вступления в силу приказа Минтранса перевозить некоторые виды скоропортящихся грузов в универсальных контейнерах вместо рефрижераторов.
Но этот шаг не позволит привлечь новые грузы на железную дорогу, говорит президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС) Михаил Синев.
У операторов не будет смысла закупать изотермический подвижной состав и контейнеры, у
заводов-изготовителейне останется стимула его производить, а те вагоны и контейнеры, которые сейчас есть, быстро придут в негодность. Операторы перестанут их обслуживать.
От этого пострадает и само ОАО РЖД, говорит господин Синев, оценивая потери монополии в 2 млрд руб. «Через шесть месяцев в силу вступят новые правила перевозки скоропорта, которые призваны упростить выбор подвижного состава грузоотправителем, — добавляет он.— Впрочем, большинство операторов не доживет до этого момента».
Предыдущий циклический спад погрузки начался в октябре 2012 года, в постоянный плюс она вышла только в 2017 году. При этом семь лет назад снижение погрузки стало симптомом серьезного замедления экономики (несмотря на цены на нефть выше $100 за баррель), которое позднее перешло в рецессию. До этого погрузка падала в 2008 году, что тоже стало признаком кризисных явлений.
Однако Владимир Сальников из ЦМАКП полагает, что динамика погрузки может не очень точно отражать глобальные экономические тренды, поскольку подвержена влиянию перемен в работе как железных дорог, так и конкурирующих видов транспорта. Он также отмечает, что чем выше удельный вес определенного вида груза в общей структуре погрузки — например, угля, — тем сильнее влияет локальная конъюнктура конкретного товара на общие результаты, что может давать неверный тренд.
Источник в одном из профильных ведомств отмечает, что там не видят
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что по году погрузка сократится не менее чем на 2,5%. Однако он не считает, что страна в начале кризиса: по его мнению, в 2017—2018 году ОАО РЖД сделало очень много для привлечения грузов с альтернативных видов транспорта и улучшения взаимодействия с грузовладельцами, а суть текущих проблем — в отставании развития инфраструктуры и изъянах системы управления движением (нехватке локомотивов, локомотивных бригад), усугубленных низкой эффективностью планирования и
Наталья Скорлыгина, Алексей Шаповалов