01:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Квоты не подкачали
Россия и ОПЕК не будут наращивать добычу нефти.
Российские власти сделали выбор в пользу сохранения бюджетной стабильности, поддержав усилия Саудовской Аравии по продлению сделки по ограничению добычи до весны 2020 года. Страны ОПЕК в понедельник согласились с этой позицией лидеров соглашения, и странам ОПЕК+ предстоит 2 июля формально закрепить его. Параметры сделки останутся теми же, что и до сих пор в этом году, — это означает, что российские нефтекомпании, в том числе протестовавшая против продления соглашения «Роснефть», не смогут нарастить добычу. Между тем аналитики сомневаются в том, что сделка позволит долгое время удерживать цену нефти от снижения.
ОПЕК поддержала продление сделки об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года, сообщил министр нефти Саудовской Аравии Халид
Исход встречи был предопределен после того, как 29 июня о принципиальном согласии продлить сделку заявили президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман.
Неясным был лишь срок действия нового пакта, поскольку обсуждался также вариант продления только до конца года. При этом в ходе переговоров в течение года Россия скорее склонялась как минимум к смягчению условий сделки — за это выступало большинство крупных нефтекомпаний, в особенности «Роснефть» и «Газпром нефть». Даже глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, хоть и заявлял, что сделка должна «существовать постоянно», подчеркивал: «объемы (сокращений.— “Ъ”) нужно регулировать». «Роснефть» же всегда была ярым противником пакта, опасаясь, что добыча сланцевой нефти в США будет увеличиваться, вытесняя Россию с рынка. Саудовская Аравия, которая также теряет долю рынка, придерживалась иного мнения: в начале июня Халид
При этом «Роснефть», на которую приходится около 40% российской нефтедобычи, при продлении соглашения ожидала прироста своей добычи на 1%, а в случае его отмены — на 3−4%. Как говорит глава компании Игорь Сечин, «Роснефть» «пока не планирует откладывать новые проекты», но соглашение ОПЕК+ ставит под угрозу предусмотренное ее стратегией увеличение добычи нефти к 2022 году до 250 млн тонн. «Роснефть» собиралась требовать у правительства компенсаций в случае продления соглашения, но первый
Без сделки добыча в 2018 году могла составить 570 млн тонн, замечает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Впрочем, доходы от потерянных объемов для компаний компенсировались почти двукратным ростом цен на нефть, а дополнительные поступления в бюджет за счет того, что фактическая цена нефти превышала цену отсечения по бюджетному правилу ($40 за баррель плюс инфляция), составили 6,5 трлн руб. с начала сделки, говорит госпожа Козлова. «Без этого торговаться сейчас о компенсациях по демпферу или льготах по добыче для Западной Сибири вряд ли было бы возможно», — считает она.
Во второй половине года цены на нефть могут укрепиться, говорит главный экономист ценового агентства Argus Дэвид Файф, но в 2020 году цены могут снизиться
Дмитрий Козлов