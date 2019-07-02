05:52 (мск), источник: Известия
Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса
Цены могут вырасти на 10%, если Минфин дополнительно начислит до 7 млрд рублей НДС импортерам добавок.
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет
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Добавки — аминокислоты, жиры, ферменты — вначале по умолчанию, без отдельного упоминания, включались в категорию «Продукты, используемые для кормления животных» (код ТН ВЭД 2309 90) и их импортеры могли платить НДС 10%.
Однако в последние годы возникли различные трактовки постановления. И в декабре 2018-го кабмин принял поправки, в которых было четко прописано: кормовые добавки входят в льготную категорию. Эти поправки вступили в силу 1 апреля 2019 года.
Но ситуация с продукцией, ввезенной до этого периода, осталась неопределенной. В конце мая в Минсельхозе прошло совещание, на котором обсуждался этот вопрос. «Известия» ознакомились с протоколом.
Согласно позиции Министерства сельского хозяйства, изложенной в документе, уточнения носят редакционный характер и не изменяют правовое регулирование вопросов, связанных с налогообложением кормовых добавок. Цель поправок в постановление — снятие правовой неопределенности в отношении корректной ставки НДС для одних и тех же товаров при реализации и при ввозе в РФ, а также обеспечение единообразного правового подхода.
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«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4−7 млрд рублей», — сказано в протоколе Минсельхоза. Федеральная таможенная служба уже начала проверки компаний.
Минсельхоз констатировал: в структуре себестоимости производства продукции животноводства существенными являются расходы на корма. Поэтому «применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность (предприятий отрасли. — “Известия”) и приведет к удорожанию конечного продукта», сказано в протоколе.
В Минсельхозе предлагают вновь внести изменения в постановление и распространить его действие на кормовые добавки, ввезенные с 1 января 2016 года. Чтобы не допустить «ухудшения положения отечественных сельхозпроизводителей», по мнению ведомства, нужно также «поручить ФТС России и правоохранительным органам остановить проверки компаний-импортеров».
Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство, сказано в протоколе.
— За время, которое прошло с вынесения этого решения (апрель и сентябрь 2018 года. — «Известия»), мы внесли изменения в постановление правительства с кодами товаров для применения ставки 10% и включили туда эти добавки, — пояснили в ведомстве.
Но эти изменения вступили в силу с 1 апреля, еще раз напомнили в ведомстве. Таким образом, исходя из законодательства и судебных решений, ставка 10% должна применяться именно с этого момента.
— Правовых оснований для ее применения до этой даты нет, — добавили в
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По словам представителя Национального кормового союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных.
Поэтому доначисление налога может обрушить рынок — часть компаний прекратит свое существование (об этом говорится и в протоколе Минсельхоза), а остальные повысят цены на комбикорма на 5−7%. Хотя и без того за последние годы они подорожали минимум на 15%.
Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин пока затруднился оценить возможный рост цен на птицу, свинину и говядину. Он напомнил, что несколько лет
Евгения Перцева, Елена Сидоренко