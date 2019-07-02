05:53 (мск), источник: Известия
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Это произойдет
Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4−7 млрд рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза, с которой ознакомились «Известия».
В Минфине с этим не согласны. В
Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство, сказано в протоколе.