04:50 (мск), источник: Интерфакс
Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов «Аэрофлота» в Прагу
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Российская авиакомпания отменяет эти рейсы.
Авиавласти Чехии аннулировали разрешения на часть рейсов российской авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщил журналистам представитель компании.
«Несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Аннулированы были ранее выданные разрешения на выполнение рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. В российской авиакомпании добавили, что рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполнены. На них в Прагу доставят пассажиров отмененных рейсов. Также их будут передавать другим авиаперевозчикам.
Пассажирам с бронированием на рейсы 2 июля предлагается вернуть деньги за билет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без сборов.
Комментариями других перевозчиков, выполняющих рейсы в Чехию, а также Минтранса и Росавиации «Интерфакс» на данный момент не располагает.