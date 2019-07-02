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11:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Из-за введенного Россией временного запрета на полеты в Грузию число отдыхающих в этой стране россиян в 2019 году сократится на 1 млн человек. Такие данные привела глава грузинской Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. По ее мнению, ущерб от прекращения авиасообщения с Россией составит до 2 млрд лари (около $710 млн).

Источник: Reuters

Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России. В частности, страна ищет возможности выйти на новые рынки, в том числе в США и Европе.

«В 2018 году Грузию посетили 1,4 млн туристов из РФ. В том же году поступления в сферу туризма Грузии с российской стороны составили 2 млрд лари. В 2019 году мы ожидали 1,7 млн туристов и 2,5 млрд лари (более $886 млн). По нашим прогнозам, к концу года мы не досчитаемся около 1 млн туристов (из России.— “Ъ”) и потеряем до 2 млрд лари», — уверена госпожа Квривишвили (цитата по ТАСС).

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20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В последующие дни спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено было провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

21 июня президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. С той же даты запрещены полеты грузинских перевозчиков в Россию. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не назвав сроки запрета.

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