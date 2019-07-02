Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басилашвили резко высказался о конфликте Грузии с РФ и "уродах"
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
"Они получили то, что заслужили": Кикабидзе о ситуации в Грузии
Как построить быт молодоженам: 5 советов, чтобы не развестись
Дело извозчика КомароваКак в СССР появился первый серийный убийца
Чем обернулся для Запада отказ продавать РФ Мистрали - СМИ КНР
Как в Крыму встретили «наглый» эсминец США
Уволен из-за Пугачевой: Разин о последствиях выходки Примадонны
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
Долгожданное чудо: звезды, ставшие мамами после 50 лет
Дмитрий Шепелев увез сына Жанны Фриске в Италию
В США умерла советская актриса Надежда Чередниченко
Мужчина выпал из отсека шасси самолета при посадке
Появились подробности исчезновения футболистки в озере
Как Хабиб стал одним из самых дорогих бойцов мира
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
16В Шереметьево затопило дорогу к аэропорту
8Самые экстремальные поселения на планете
11:17 (мск), источник: ТАСС

Эксперимент по маркировке молочной продукции пройдет с 15 июля по 29 февраля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 г. по 29 февраля 2020 г.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в постановлении правительства России.

В июле 2018 г. был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен был пройти в период с 1 сентября 2018 г. по 31 декабря 2019 г., однако затем сроки эксперимента были перенесены.

Новость
Поддельные сыры и масло уберут из торговли

«Принято решение с 15 июля 2019 г. по 29 февраля 2020 г. провести эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции средствами идентификации. Цель эксперимента — апробация механизма маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для противодействия ее незаконному ввозу, производству и обороту», — отмечается в документе.

В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.

Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.

Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Согласно опубликованному документу, маркировать планируется молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

Эксперименты по маркировке товаров в РФ

В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

В России изменились правила продажи молочной продукции
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
 Слова, с которыми измученная Ахматова обратилась к Сталину
До 20 лет лишения свободы: резонансное дело калининградских врачей
Чехия сняла ограничения на полеты российских авиакомпаний
Наводнение в Иркутской области показали из космоса (фото)
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Красноярский губернатор жестко ответил жительнице Канска
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
В Москве-реке нашли бутылку с посланием из Испании
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
«Нам свежий ветер перемен всегда вдували через ****». Евгений Чичваркин — о технологиях, России и о своем блоге Взгляд на Россию из Лондона.
Кино
Софья Эрнст стала женой сибирского промышленника: фото со съемок Актриса снимается в многосерийной экранизации романа «Угрюм-река»
Авто
Для президента Беларуси купили новый (очень дорогой) лимузин Новый бронированный лимузин Mercedes-Maybach Pullman Guard был замечен и сфотографирован возле минского стадиона «Динамо»
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
Чернобыль. Сериал HBO 2019 года. 284
Детские обиды 268
Как вернуть секс в семью? 236
Сериалы, сериальчики 180
Леди
Боярский, Маликов и другие звездные мужчины, которые женились один раз Эти звезды не размениваются на случайные интрижки и флирт на стороне
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь