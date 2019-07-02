11:17 (мск), источник: ТАСС
Эксперимент по маркировке молочной продукции пройдет с 15 июля по 29 февраля
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эксперимент по маркировке молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 г. по 29 февраля 2020 г.
Об этом говорится в постановлении правительства России.
В июле 2018 г. был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции должен был пройти в период с 1 сентября 2018 г. по 31 декабря 2019 г., однако затем сроки эксперимента были перенесены.
«Принято решение с 15 июля 2019 г. по 29 февраля 2020 г. провести эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции средствами идентификации. Цель эксперимента — апробация механизма маркировки отдельных видов молочной продукции средствами идентификации для противодействия ее незаконному ввозу, производству и обороту», — отмечается в документе.
В эксперименте будут участвовать производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.
Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.
Согласно опубликованному документу, маркировать планируется молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.
В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и