15:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Росстат и ФНС поспорили о производительности
Статистики жалуются на данные ФНС, в службе готовы объяснить, как ими пользоваться.
1 июля прошло заседание
Сейчас есть две методики расчета производительности труда: одна была предложена Росстатом, вторая —Минэкономики. У обеих есть свои недостатки, заявили в Росстате. В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год. По словам заместителя главы Росстата Ирины Масаковой, показатели по федеральным округам и регионам вышли «сомнительными». В частности, по России индекс вырос на 4,3%, а в Уральском федеральном округе — на 9%.
«Рост 9% за один год — это нереально. Если посмотреть динамику по субъектам, то становится еще краше: прямо впереди планеты всей», — сказала Масакова.
По ее мнению, одной из проблем является нехватка информации. Это возникает в том числе
Как считает Ирина Масакова, качество реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет ФНС, «оставляет желать лучшего». У налоговой также мало сведений о многотерриториальных предприятиях, а учитываемый ФНС заявленный вид деятельности предприятий не всегда соответствует фактическому. «По правилам налоговой в круг малого бизнеса попадают крупные и средние предприятия на стадии реорганизации. Это очень серьезно мешает нам определить генеральную совокупность малых предприятий и определить предприятия, которые мы должны обследовать на выборочной основе. Если крупное и среднее предприятия попали в малые и ушли от нашего взора, то, естественно, не зная об этом, мы можем недосчитать существенные объемы», — пояснила заместитель главы Росстата.
Кроме того, в ФНС выразили недоумение, что ее представители не были приглашены в Росстат, где обсуждались вопросы взаимодействия между двумя ведомствами, а также методология расчета производительности труда, предусмотренная федеральным планом статистических работ.
Есть у ФНС и данные в разрезе территориальных обособленных подразделений. «Для того чтобы получить условно исчисленную добавленную стоимость в разрезе обособленных подразделений, необходимо обратиться к реквизитному составу
В апреле Росстат пересмотрел данные о производительности труда за 2015−2017 годы, в результате чего они улучшились. До пересчета данных в 2015 году падение этого показателя составляло 1,9%, после — 1,1%. Расчеты пришлось пересмотреть, так как были актуализированы данные о ВВП, добавленной стоимости по отраслям и совокупных трудовых затратах. Напомним, согласно майскому указу президента Владимира Путина, к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей должен достигать не менее 5% ежегодно. Власти планируют выделить регионам почти 2 млрд руб. на повышение производительности.
Отдел экономики