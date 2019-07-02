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19:35 (мск), источник: Авто Mail.ru

3 июля остановятся все конвейеры АВТОВАЗа

С 3 июля 2019 года группа АВТОВАЗ вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях.

Производство остановится и в Тольятти, и в Ижевске. Как сообщает пресс-служба тольяттинского автогиганта, причиной простоя является «очередное неправомерное нарушение обязательств по договору поставки и срыв поставок необходимых комплектующих со стороны ООО “Завод Автокомпонент” (г. Нижний Новгород)».

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При этом не уточняется, на какой срок будет заморожено производство. Также неизвестно, каких деталей не хватает для выпуска «Лад».

АВТОВАЗ делал всё возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства.

Приостановка производства на заводах на сегодняшний день не должна вызвать дефицита машин (если, конечно, кризис поставок не будет затяжным). При этом компания оставляет за собой право взыскать понесённые убытки. Отметим, что АВТОВАЗ совсем недавно останавливал конвейеры из-за недопоставок со стороны «Автокомпонента» — в середине апреля ижевский завод встал от нехватки топливных баков для Lada Vesta.

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