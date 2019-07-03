12:05 (мск), источник: Известия
Сторожевые шашни: реформа ведомственной охраны вылилась в скандал
Почему бывших менеджеров охранной структуры Минкомсвязи подозревают в незаконном получении «золотых парашютов».
Казенное предприятие «Связь-Безопасность» во время реструктуризации (присоединения к ФГУП «Охрана» Росгвардии) выписало при увольнении семерым сотрудникам выплаты на общую сумму около 15 млн. рублей. Щедрые отступные из госбюджета заметили ревизоры вновь образованной структуры и инициировали возбуждение уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями. Казалось бы, рутинное дело, но у расследования может быть и скрытая подоплека, связанная с переделом рынка услуг государственной охраны. Подробности — в материале «Известий».
Официальная причина расторжения контрактов — нежелание работников продолжать трудовые отношения
— Выплата выходных пособий производится исключительно вновь созданным в результате реорганизации юридическим лицом после внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ, — говорится в материалах дела, сообщил источник «Известий», близкий к следствию. Он уточнил, что в расследовании пока нет фигурантов, однако известны фамилии работников, которым, как считает следствие, были необоснованно выплачены «золотые парашюты» — Тихонов, Колесов, Толданов, Казаков, Чернышев, Корженевская, Колнооких (6,5 млн., 3,7 млн., 894 тыс., 390 тыс., 1,8 млн., 4,1 млн., 637 тыс. рублей соответственно).
Самая существенная сумма, которую, по мнению следствия, незаконно начислили при увольнении, полагалась Тихонову В. Г. — больше 6,5 млн. рублей. «Известия» выяснили, что человек с такой же фамилией и инициалами занимал должность советника гендиректора ФГУП «Связь-безопасность», а также руководил филиалом в Нижегородской области и Поволжском федеральном округе. Он занимался работой по получению тендеров. Его претензии, в частности, были связаны с тем, что предприятие было лишено права на участие в аукционах. Согласно одной из жалоб в Управление антимонопольной службы по Нижегородской области, подписанной Тихоновым, его филиал пытался оспорить отстранение от участия в конкурсе на оказание услуг по охране Верховного суда Татарстана.
«Связь-Безопасность» лишилась контракта
На роль монополиста, по мнению других участников рынка, тогда, как и сейчас, претендовало ФГУП «Охрана» — структурное подразделение Росгвардии. В дальнейшем конфликт только усиливался. В Росгвардии был взят курс на присоединение всех ведомственных охранных организаций и жесткую позицию на конкурсах за право охраны «спорных» объектов.
Два года назад начались масштабные проверки ведомственных охранных структур. Росгвардия, представляющая собой ведомство, созданное на базе отделившихся от МВД служб и подразделений, получила функцию контроля за
В 2017-м ревизии коснулись ФГУП «Ведомственная охрана промышленных объектов» Минпромторга, ФГУП «Связь-безопасность» и ФГУП «Главный центр спецсвязи» Минкомсвязи, а также предприятия «Росинкас» Центробанка. Летом 2018-го проверки начались в Росрезерве, «Атом-охране», МЧС, ФГУП «Почта России», писало информагентство «Индустрия безопасности».
— Такие же предписания об устранении нарушений получает и ФГУП «Охрана», которое хотя и является предприятием при Росгвардии, тем не менее проверяется так же и даже строже, чем и все остальные участники отрасли, — объяснил «Коммерсанту» советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он также уточнил, что решение о существовании той или иной ведомственной охраны будет принимать правительство «по результатам максимально открытого обсуждения».
Проверки, в результате которых были выявлены недостатки в ряде ведомственных охран, привели к противостояниям.
Начались судебные тяжбы и споры в инстанциях. Один из таких процессов инициировали представители ФГУП «Связь-безопасность», отстаивавшие право охранять любые гособъекты, а не только те, которые отнесены к ведению Минкомсвязи.
Представляла интересы опального ФГУП юрист Ирина Колнооких, чья фамилия также фигурирует в расследовании о якобы незаконных начислениях при увольнении. По данным следствия, ей было начислено при увольнении около 640 тыс. рублей.
Ее фамилия фигурирует в качестве заявителя в арбитражном процессе об оспаривании «Связь-безопасностью» предписания от Росгвардии. Ведомство потребовало от руководства ФГУП отказаться от охраны объектов, не отнесенных к сфере ведения Минкомсвязи. В предписании фигурировали 190 объектов, ключевые из которых — объекты ПАО «Ростелеком». Суд встал на сторону Росгвардии, но ФГУП пыталось обжаловать это решение вплоть до своего поглощения ФГУП «Охрана». При этом ФГУП «Связь-безопасность» было мощным игроком на рынке охранных госуслуг — выручка в 2017 году составила 4,8 млрд. рублей, а чистая прибыль — 51 млн.
Это решение было принято в связи с принятием «Концепции развития вневедомственной охраны на период 2018—2021 годов и далее до 2025 года», утвержденной Росгвардией. В июне 2019 года сразу в несколько судов поступили ходатайства от правопреемника «Связи-безопасности» — ФГУП «Охраны» Росгвардии об отказе от претензий к себе самой.
Но странность ситуации в том, что обычно споры о неосновательном обогащении и причинении убытков предприятию решаются в судебном или дисциплинарном порядке.
— Уголовные дела о злоупотреблении служебными полномочиями — скорее исключение из общего правила. Обычно в ситуации, когда руководитель выплачивает необоснованно высокие премии или отступные (так называемые «золотые парашюты»), а такое довольно часто встречается в бизнесе, он отвечает за это рублем. То есть с него могут взыскать убытки на ту сумму, которую он переплатил. Например, руководитель решил премировать своего работника на круглую сумму, и об этом становится известно собственнику либо новому руководителю. Начинается разбирательство, устанавливается факт, что особых успехов премированный работник не достиг, собираются объяснения от заинтересованных лиц. С этими данными собственник или новый гендиректор идет в суд, где в гражданском порядке добивается возмещения ущерба как убытков для предприятия. Уголовная составляющая появляется, как правило, когда деньги — бюджетные либо околобюджетные. Но возбудить дело по такой фактуре очень сложно, — рассказывает адвокат, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.
— Доказать, что руководитель заведомо хотел умышленно нанести имущественный ущерб компании, которой он руководит, очень непросто. Обвиняемый, по сути, должен расписаться в том, что его истинной целью было причинить убытки. Единственный случай в моей практике, где удалось возбудить уголовное дело по незаконному премированию — мы доказали, что лица, получившие выплату, затем вернули ее директору, — говорит Фролов.
По закону руководителю предоставлено право премирования работников, вопрос размера премий и отступных для каждой компании индивидуален.
Грань между
гражданско-правовымнарушением (причинением убытков) и преступлением довольно тонкая, поэтому следственные органы обычно не берутся за такие дела. Они часто разваливаются либо на стадии следствия, либо в суде.
Не исключена также и производственная ошибка кадровика в выборе основания при увольнении сотрудников. Следствие подчеркивает, что выплаты были произведены незадолго до прекращения деятельности ФГУП «Связь-безопасность», хотя сделать это, как считает следствие, должно было руководство ФГУП «Охрана». Многое в этой истории зависит от хронологии событий — что и предстоит доказать следствию.
— В любом случае окончательное решение принимает руководитель предприятия, он несет ответственность, — говорит Денис Фролов. По данным ФНС России, последним руководителем недействующего на сегодняшний день предприятия, имевшим право действовать от имени юрлица, был Юрий Колесов. Впрочем, отзывы о ФГУП «Связь-безопасность» от рядовых сотрудников на различных тематических форумах чаще негативные. Главные претензии — мизерная зарплата и хамское отношение к персоналу.
Разворачивающееся уголовное преследование бывших менеджеров охранных ФГУП в период присоединения к «Охране» — не первое за последние годы. Лица, фигурирующие в текущем расследовании, могут повторить судьбу
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