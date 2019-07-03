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12:09 (мск), источник: Вести.Ru

Компонент недоступен: «АвтоВАЗ» остановил производство

«АвтоВАЗ» остановил конвейеры: с 3 июля концерн не работает, так как возникли проблемы с поставками некоторых деталей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«АвтоВАЗ» сегодня не вышел на работу. Накануне концерн объявил, что заводы в Тольятти и Ижевске с 3 июля приостанавливают производство машин на неопределенный срок. Все конвейеры встали. Работники получат 2/3 зарплаты из-за вынужденного простоя.

«Это связано с очередным неправомерным нарушением договора поставки и срывом самих поставок необходимых комплектующих со стороны компании ООО “Завод Автокомпонент” из Нижнего Новгорода. Со своей стороны мы делали все возможное для недопущения развития этой ситуации, но, к сожалению, она возникла. Сейчас предпринимаем все меры для скорейшего возобновления производства. Естественно, компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки», — сообщил Сергей Ильинский, директор по связям с общественностью АО «АвтоВАЗ».

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Речь идет о крупном поставщике пластиковых деталей для автомобилей. Проблемы с ним возникают не впервые. В 2016 году была схожая ситуация, несколько месяцев нижегородское предприятие не отгружало вовремя автокомпоненты для главного конвейера. Представитель завода пояснил нам, что стороны никак не могут договориться о ценах на детали.

«С октября 2018 года между “АвтоВАЗом” и заводом “Автокомпонент” ведутся переговоры о ценах на комплектующие. Существующие цены не позволяют покрывать расходы на прозводство комплектующих и их поставки на конвейер “АвтоВАЗа”. Сложившая ситуация не стала неожиданной. Это результат затяжных переговоров, которые в настоящее время не завершены. Делаем все возможное для урегулирования ситуации и возобновления поставок в полном объеме», — объяснила Анна Евдокимова, руководитель пресс-службы ГК «Автокомпонент».

«АвтоВАЗ» — крупнейший производитель автомобилей в России. По итогам января-мая этого года компания продала 143,4 тысячи машин Lada — это на 4% больше, чем годом ранее. При том, что весь остальной рынок снизился на 2,2%. Это позволило марке увеличить долю рынка до 21,2%.

Самые популярные машины — Lada Granta и Lada Vesta. Именно на них с 1 июля «АвтоВАЗ» поднял цены примерно на 5 тысяч руб. Изначально подорожать должны были и другие автомобили, но затем остановились лишь на самых ходовых.

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Поддержать позиции Lada может возобновление госпрограмм льготного автокредитования и автолизинга. Они действовали до мая, в их рамках продали каждую пятую машину концерна. Недавно «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении участия в госпрограммах льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Будет выделено еще 10 миллиардов рублей на стимулирование продаж более 75 тысяч автомобилей. И нынешний простой этому не помешает, уверены эксперты.

«У дилеров всегда есть запас как минимум на месяц — приходите, покупайте. А в течение года любое автомобильное предприятие несколько раз останавливается, это время используют для регламентных работ на оборудовании», — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Сколько продлится простой — неизвестно, но специалисты ждут, в что в ближайшие дни эту дату озвучат. В «АвтоВАЗе» говорят, что на данный момент дилерская сеть полностью обеспечена запасом машин, так что дефицита возникнуть не должно.

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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