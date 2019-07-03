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14:52 (мск), источник: Life.ru

На бюджетных харчах. Какие премии получают топ-менеджеры госкорпораций

В Правительстве России предложили лишать топ-менеджеров госкорпораций премии, в случае если они не исполняют майские указы президента. Для контроля эффективности руководства госкорпораций решили ввести личный KPI. При этом премии топ-менеджеров, как выяснил Forbes, не снились большинству россиян. Вот сколько они получают.

6
фотографий
6
фотографий

Для контроля эффективности руководства госкорпораций решили ввести личный KPI. При этом премии топ-менеджеров, как выяснил Forbes, не снились большинству россиян. Вот сколько они получают.

Сбербанк — премиальный фонд сократился за год на 404 миллиона

Но и после сокращения его размер — 4 млрд 378 млн рублей.

Его поделили 18 менеджеров.

Вышло по 243 млн 222 тысячи рублей в руки.

«Газпром» — премиальный фонд сократился за год на 225 миллионов

Общий размер — 4 млрд 312 млн рублей.

Его поделили 17 менеджеров.

Вышло по 253 млн 647 тысяч рублей в руки.

«Роснефть» — премиальный фонд вырос за год на 7 миллионов

Общий размер — 4 млрд 66 млн рублей.

Его поделили 17 менеджеров.

Вышло по 239 млн 17 тысяч рублей в руки.

«Аэрофлот» — премиальный фонд сократился за год на 769 миллионов

Общий размер — 1 млрд 548 млн рублей.

Его поделил 21 менеджер.

Вышло по 73 млн 71 тысяче рублей в руки.

Общий размер годовых премий — 14,3 млрд. А годовой доход города Твери — 9,9 млрд

При том что в Твери живёт 420 тысяч человек. А здесь всю сумму поделили между собой 73 топ-менеджера.

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