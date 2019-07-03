14:52 (мск), источник: Life.ru
На бюджетных харчах. Какие премии получают топ-менеджеры госкорпораций
В Правительстве России предложили лишать
Для контроля эффективности руководства госкорпораций решили ввести личный KPI. При этом премии
Сбербанк — премиальный фонд сократился за год на 404 миллиона
Но и после сокращения его размер — 4 млрд 378 млн рублей.
Его поделили 18 менеджеров.
Вышло по 243 млн 222 тысячи рублей в руки.
«Газпром» — премиальный фонд сократился за год на 225 миллионов
Общий размер — 4 млрд 312 млн рублей.
Его поделили 17 менеджеров.
Вышло по 253 млн 647 тысяч рублей в руки.
«Роснефть» — премиальный фонд вырос за год на 7 миллионов
Общий размер — 4 млрд 66 млн рублей.
Его поделили 17 менеджеров.
Вышло по 239 млн 17 тысяч рублей в руки.
«Аэрофлот» — премиальный фонд сократился за год на 769 миллионов
Общий размер — 1 млрд 548 млн рублей.
Его поделил 21 менеджер.
Вышло по 73 млн 71 тысяче рублей в руки.
Общий размер годовых премий — 14,3 млрд. А годовой доход города Твери — 9,9 млрд
При том что в Твери живёт 420 тысяч человек. А здесь всю сумму поделили между собой 73