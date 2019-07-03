Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кроссоверы, которые меньше всего потеряют в цене через три года
Черно-белый шик: Миддлтон посмотрела теннис в элегантном платье
Саша Савельева показала фигуру после родов
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Обвал после бума: что будет на рынке жилья после 1 июля?
Ждать ли россиянам нового скачка цен на бензин Истек срок соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен
Чем обернулся для Запада отказ продавать РФ Мистрали - СМИ КНР
Как в Крыму встретили «наглый» эсминец США
Софья Эрнст стала женой сибирского промышленника: фото со съемок
Стеша Маликова, Светлана Ходченкова и другие на премьере «Анны»
На сгоревшем "Лошарике" ВМФ России нашли живых моряков
30-летняя россиянка скончалась в Греции - СМИ
Обеспокоенные фанаты просят исхудавшую Нетребко бросить диету
Черно-белый шик: Миддлтон посмотрела теннис в элегантном платье
Как живет человек, который ненавидит свое тело: история
Женские болезни: лечить или не трогать
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
8В Генуе взорвали мост, из-за крушения которого погибли 43 человека
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
13:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В России захотели провести «генеральную уборку»

В России необходимо провести «генеральную уборку» и рационализировать деятельность людей в рабочее время. Это позволит повысить производительность труда и сделать жизнь россиян комфортнее во всех сферах.

Источник: StartupStockPhotos

Об этом генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил в интервью ТАСС.

Этого можно добиться, в частности, за счет внедрения системы 5S, которая подразумевает организацию и рационализацию рабочего пространства. Соломон пояснил, что часто люди, которые тратят на работу по 12−15 часов в день, задерживаются в офисе просто потому, что не успевают выполнять работу в отделенные для нее часы. Рационализация пространства и времени может помочь им выполнять необходимый объем работ в срок, а также позволит высвободить время для семьи и собственных интересов.

Новость
Вздремнуть или выпить? Эффективные способы побороть сонливость на работе

«Я бы предложил начать с основ 5S. Нужно сделать в стране “генеральную уборку” — убраться на улицах, на работе, дома. Если поддерживать все в чистоте — это 5S, то с чего начинается бережливое производство, — тогда людям будет приятнее творить на таких рабочих местах», — сказал Соломон.

Система организации и рационализации рабочего пространства 5S — это один из инструментов бережливого производства. Он состоит из пяти принципов: сортировка (на нужное и ненужное), соблюдение порядка (означает быть аккуратным), содержание в чистоте (подразумевает периодическую уборку), стандартизация (установление норм и правил) и совершенствование (воспитание привычки точного выполнения установленных правил, процедур и технологических операций).

Система 5S используется, в частности, для повышения производительности труда, создания комфортной рабочей обстановки, стимулирующей желание работать, стандартизации рабочих мест. Повышение производительности труда — одна из главных целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В его рамках поставлена цель ускорить ее рост на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до пяти процентов в год к 2024 году.

Читайте также
 Трагедия на российской подлодке: погибли 14 моряков
Украинцы оказались самой сексуальной нацией в мире
Шойгу рассказал об обстоятельствах гибели подводников
Набиуллина назвала умеренными долги россиян по кредитам
Зеленский объявил «большую приватизацию» на Украине
Кошмар интроверта: как выглядят общественные бассейны в Китае
«Кромешный ад». Как сибиряки борются с небывалым наводнением
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Здоровье
6 интимных проблем у женщин С чем они связаны и как их решить.
Hi-Tech
Tesla Model S, электроролики и байк за 600 тысяч. Как выглядит техника 2019 года Более 70 видов техники на трех площадках.
Кино
Егор Крид и Юлия Александрова вместе снимаются в кино Певец исполняет главную роль в фантастической комедии вместе со звездой фильма «Горько!»
Авто
Новый BMW X6: большая фотогалерея очень крутого кроссовера BMW представила новое – уже третье по счету – поколение кроссовера X6. Давайте посмотрим на фотографии этого автомобиля и узнаем самое главное о нем
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 12 613
Муж до сих пор любит свою бывшую 331
18 мне уже..... 291
аптека.ру 152
Леди
Черно-белый шик: Кейт Миддлтон посмотрела теннис в элегантном платье Герцогиня совершила неожиданный выход.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь