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13:44 (мск), источник: Ведомости

Началась борьба за триллионы ФНБ

Но конкретных предложений пока нет, утверждает ЦБ.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк пока подробно не оценивал влияние на экономику и валютный курс расходования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин еще не представил конкретных предложений, что именно делать с этими деньгами, пояснила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева: пока поступают «достаточно высокого уровня теоретические предложения».

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. это все, что образуется при цене барреля Urals выше $41,6. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП.

Минфин ожидает к концу 2019 г. увеличения фонда до 7,9 трлн руб. Это значит, что ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП — и все деньги, что окажутся в ФНБ после этого, можно тратить. В 2020 г. из ФНБ можно будет инвестировать 1,8 трлн, в 2021 г. — 4,2 трлн руб., рассказывал ранее федеральный чиновник.

Разные блоки в правительстве уже начали борьбу за право распорядиться тратами, например, вкладывать их внутри страны или за рубежом. Однако ЦБ в середине июня предложил рассмотреть возможность увеличить порог с 7% ВВП, так как риски изменились с тех пор, когда он устанавливался в 2017 г.

В интервью Reuters, опубликованном в среду, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что размер допустимых ежегодных трат «пока не обсуждается». Но если тратить 1−2% ВВП в год, то влияние на экономику и реальный валютный курс будет таким же, как если бы цена отсечения в бюджетном правиле была повышена до $50−60 за баррель, объяснила она.

Если сумма будет зафиксирована, то это повлияет на агрегированный спрос, на реальный валютный курс, перечислила Юдаева. Когда появятся конкретные предложения, можно будет посчитать сценарии детально, добавила она.

«Ведомости» ожидают ответа от Минфина.

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