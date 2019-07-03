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13:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Набиуллина отреагировала на «долговую яму» россиян

Влияние низких доходов населения на бурный рост потребительского кредитования преувеличено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Reuters.

Источник: Reuters

По ее мнению, в розничном кредитовании нет «пузыря», а регулятор следит, чтобы он не возник. Пока, отметила Набиуллина, долговая нагрузка населения умеренная, поэтому больших рисков нет.

«Считать, что потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения — это, конечно, большое преувеличение», — сказала глава ЦБ.

Также она отметила, что снижение ключевой ставки не будет стимулировать рост потребкредитования. По ее прогнозу, темпы роста потребительского кредитования могут начать снижаться, но останутся достаточно высокими.

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Регулирование по показателю долговой нагрузки, введенному ЦБ, должно привести к постепенному снижению роста потребкредитования, несмотря на снижение ставок по кредитам.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин раскритиковал доклад Банка России, в котором сообщалось, что рост числа необеспеченных потребительских кредитов был единственным драйвером роста ВВП в первом квартале 2019 года.

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал министр. В свою очередь Набиуллина отметила, что темпы роста потребительского кредитования в России высокие, но не выше, чем у ипотеки.

В июле сообщалось, что значительная часть доходов россиян уходит на оплату обязательных платежей и кредитов. В 2018 году эти расходы выросли на 12,2 процента. Для сравнения, в предыдущие три года рост был ниже двух процентов. Параллельно впервые за шесть лет уменьшились сбережения граждан (включающие банковские вклады и вложения в ценные бумаги и так далее).

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В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании.
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