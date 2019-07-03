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16:03 (мск), источник: Авто Mail.ru

ГИБДД готовит новую технологию проверки водителей

С помощью специального программного обеспечения перевозчики смогут персонифицировать каждого водителя, в том числе каршеринга.

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Соответствующая технология, как рассказал глава ГИБДД Михаил Черников, будет разработана ГИБДД до конца текущего года. «Любой перевозчик любого предприятия будет пакетно загружать и пакетно получать ответы на возможность управления транспортным средством, в том числе и по каршерингу», — приводит ТАСС его слова.

Черников также отметил, что Госавтоинспекция уже проверила таким образом одну из компаний — агрегаторов такси.

По его словам, в ходе эксперимента выяснилось, что из 126 тыс. таксистов, вышедших на работу, увидели более 600 граждан, лишенных прав управления, еще 720 лиц находились в ожидании решения суда после управления автомобилем в состоянии опьянения.

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