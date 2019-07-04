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10:34 (мск), источник: Интерфакс

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы «Радио России» и «Маяк», которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года. Об этом говорится в докладе Счетной палаты.

Источник: Reuters

РСВО — служба оповещения гражданской обороны. Предприятие транслирует «Радио России», «Маяк» и канал региональной телерадиокомпании.

ФГУП является монополистом проводного радиовещания в городах федерального значения: его услугами пользуется треть москвичей, две трети петербуржцев и 7% жителей Севастополя, отмечают аудиторы.

Учредитель предприятия — Россвязь.

Государство не регулирует тарифы проводного радиовещания. ФГУП их утверждает самостоятельно и с произвольной периодичностью. По словам зампреда Счетной палаты Веры Чистовой, за последние шесть лет тариф за радиоточку в Москве меняли девять раз, за это время он вырос с 56 до 112 рублей в месяц.

По данным Росстата, с 2014 по 2017 годы тарифы за радиоточку по всей стране выросли на 87%, тогда как прочие услуги связи — на 13%. Счетная палата предложила установить госрегулирование этих тарифов.

РСВО включено в план приватизации на 2017−2019 годы. Однако Счетная палата сомневается, что разумно приватизировать предприятие, которое осуществляет государственные полномочия по оповещению населения. Во-вторых, аудиторы считают, что ФГУП не готов к приватизации: оно убыточно и у него не оформлено право собственности на семь объектов недвижимости и право хозяйственного ведения еще на 17. Также у аудиторов есть замечания к размеру капитала будущего акционерного общества: его определили в 3,6 млрд рублей, но не учли, что предприятие получило имущество общей стоимостью 3,5 млрд рублей.

Замруководителя Россвязи Игорь Чурсин пообещал учесть замечания Счетной палаты.

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