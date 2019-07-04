Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

РСВО — служба оповещения гражданской обороны. Предприятие транслирует «Радио России», «Маяк» и канал региональной телерадиокомпании.
ФГУП является монополистом проводного радиовещания в городах федерального значения: его услугами пользуется треть москвичей, две трети петербуржцев и 7% жителей Севастополя, отмечают аудиторы.
Учредитель предприятия — Россвязь.
Государство не регулирует тарифы проводного радиовещания. ФГУП их утверждает самостоятельно и с произвольной периодичностью. По словам зампреда Счетной палаты Веры Чистовой, за последние шесть лет тариф за радиоточку в Москве меняли девять раз, за это время он вырос с 56 до 112 рублей в месяц.
РСВО включено в план приватизации на 2017−2019 годы. Однако Счетная палата сомневается, что разумно приватизировать предприятие, которое осуществляет государственные полномочия по оповещению населения. Во-вторых, аудиторы считают, что ФГУП не готов к приватизации: оно убыточно и у него не оформлено право собственности на семь объектов недвижимости и право хозяйственного ведения еще на 17. Также у аудиторов есть замечания к размеру капитала будущего акционерного общества: его определили в 3,6 млрд рублей, но не учли, что предприятие получило имущество общей стоимостью 3,5 млрд рублей.
Замруководителя Россвязи Игорь Чурсин пообещал учесть замечания Счетной палаты.