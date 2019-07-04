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12:20 (мск), источник: Forbes

Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ 100

Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить французский самолет Falcon 7X для Федерального медико-биологического агентства. По ее словам, он дешевле SSJ 100 и больше подходит по характеристикам.

Источник: Reuters

Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). С копией письма, подлинность которого подтвердил близкий к Минздраву источник, ознакомился РБК.

Скворцова отметила, что анализ летно-технических характеристик обеих моделей выявил ряд преимуществ у Falcon. «Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки Российской Федерации», — указала министр.

По словам главы ведомства, перечисленные преимущества актуальны для беспосадочной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока, а также с закрытых территорий и объектов особой важности, вроде космодромов Восточный и Байконур.

Министр также выделила малый разбег Falcon перед взлетом и его стоимость.

Если французскую модель поставят к IV кварталу 2020 года, вместе с двумя медицинскими модулями она обойдется государству в 4,166 млрд рублей, в то время как российский SSJ 100, по оценкам министра, будет стоить 5,425 млрд рублей.
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В письме также сказано, что поручение купить самолет для ФМБА вице-премьер Татьяна Голикова дала 2 марта 2019 года.

Из документа неясно, почему Скворцова сравнивает именно Falcon и SSJ 100. Источник РБК, который знаком с ходом переговоров, говорит, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ 100 с компанией «Гражданские самолеты Сухого» и получило коммерческое предложение. Собеседник издания подчеркнул, что стоимость российского самолета со спецоборудованием, в зависимости от перечня, может составлять несколько миллиардов рублей. Два подобных самолета в медицинском исполнении уже эксплуатируются в составе МЧС, добавил источник.

По данным госзакупок, которые приводит РБК, в 2014 году МЧС купило два SSJ 100 по цене 1,933 млрд и 1,97 млрд рублей.
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В пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого» изданию сообщили, что не могут комментировать рабочую переписку между ведомствами. Ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Центра исследований транспортной политики Андрей Крамаренко пояснил, что более тяжелому SSJ 100 нужна промежуточная посадка при перелете на Дальний Восток. При этом в российский лайнер могут поместиться несколько десятков человек, уточнил президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

В начале мая пассажирский самолет «Аэрофлота» SSJ 100 сгорел после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 человек. В числе версий причин случившегося, которые рассматривает следствие, недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

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