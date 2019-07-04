12:20 (мск), источник: Forbes
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ 100
Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить французский самолет Falcon 7X для Федерального
Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального
Скворцова отметила, что анализ
По словам главы ведомства, перечисленные преимущества актуальны для беспосадочной эвакуации в Москву и
Министр также выделила малый разбег Falcon перед взлетом и его стоимость.
В письме также сказано, что поручение купить самолет для ФМБА
Из документа неясно, почему Скворцова сравнивает именно Falcon и SSJ 100. Источник РБК, который знаком с ходом переговоров, говорит, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ 100 с компанией «Гражданские самолеты Сухого» и получило коммерческое предложение. Собеседник издания подчеркнул, что стоимость российского самолета со спецоборудованием, в зависимости от перечня, может составлять несколько миллиардов рублей. Два подобных самолета в медицинском исполнении уже эксплуатируются в составе МЧС, добавил источник.
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В начале мая пассажирский самолет «Аэрофлота» SSJ 100 сгорел после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 человек. В числе версий причин случившегося, которые рассматривает следствие, недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.