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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Гибралтаре задержали подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по подозрению в поставке нефти в Сирию в нарушении санкций Европейского союза. В заявлении главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо на сайте Морской администрации Гибралтара указано, что предположительно Grace 1 перевозило нефть на НПЗ «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии.

Источник: РИА "Новости"

«Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью юридического лица, попадающего под действие санкций Евросоюза против Сирии», — указал господин Пикардо.

300-тонный супертанкер Grace 1 не в первый раз обвиняется в поставках сырья в обход санкций. В марте Reuters сообщило, что Grace 1 был одним из танкеров, участвующих в доставке иранского горючего в Сингапур и Китай, в нарушение санкций США.

Санкции Евросоюза в отношении Сирии были введены в 2011 году. Ограничительные меры предусматривают запрет всех видов контактов европейского бизнеса с Сирией, в том числе в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. В ноябре США ввели ограничительные меры против нескольких российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию.

В марте Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обновило списки судов, уличенные в торговле нефтью с Сирией и Ираном.

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