В Гибралтаре задержали подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно

«Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью юридического лица, попадающего под действие санкций Евросоюза против Сирии», — указал господин Пикардо.
300-тонный супертанкер Grace 1 не в первый раз обвиняется в поставках сырья в обход санкций. В марте Reuters сообщило, что Grace 1 был одним из танкеров, участвующих в доставке иранского горючего в Сингапур и Китай, в нарушение санкций США.
Санкции Евросоюза в отношении Сирии были введены в 2011 году. Ограничительные меры предусматривают запрет всех видов контактов европейского бизнеса с Сирией, в том числе в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. В ноябре США ввели ограничительные меры против нескольких российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию.
В марте Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США обновило списки судов, уличенные в торговле нефтью с Сирией и Ираном.