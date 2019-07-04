Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больше не секрет: настоящая причина регулярных приступов Меркель
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже
Как живет человек, который ненавидит свое тело: история
Полный провал. Как опозорилась Ольга Бузова
Зачем инвесторы вкладывают миллиарды долларов в общежития
Сотрудница зоопарка спаслась от белого медведя при помощи веника В Сети появилось видео, как сотрудница Московского зоопарка остановила белого медведя веником
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Реакция Мэй на гибель моряков-подводников
Финал изнасилования дознавательницы из Уфы: приговор начальникам
Кто же мать детей Пугачевой: ответ Орбакайте
Летняя беременность: 5 главных преимуществ
Невестка и свекровь родили дочерей в один день
Стал звездой: почему 23-летнего актера полюбил весь мир
Фильм США о русской женщине собрал $10,2 млрд
Бывший чемпион UFC открыл три бутылки одним ударом ногой (видео)
Шарапова описала свою мечту
Почему в подъездах стены часто красят до половины?
Как оформить углы в квартире: 9 полезных советов
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин предложил ужесточить наказание для «черных» кредиторов

В Минфине России считают, что нужно ужесточить ответственность для «черных» кредиторов, которые ведут нелегальную деятельность. Это поможет снизить риски в потребительском кредитовании.

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, первое, что мы должны сделать — это, наконец, принять поправки в КоАП и УК, которые сделают (ощутимым.—"Ъ») наказание для тех людей, которые кредитуют в рамках МФО (микрофинансовых организаций.—"Ъ), которые не находятся в реестре (ЦБ.—"Ъ), — сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса (цитата по «РИА Новости»).

Фоторепортаж
Проклятие кредита. Как будут выдавать микрозаймы с 1 июля

«То, что вы на асфальте читаете, “кредит за 5 минут” — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — добавил господин Моисеев. По его словам, они «хулиганят» больше всего, но их деятельность никак не регулируется.

При нарушении им грозит штраф, размер которого несопоставим с выручкой, которую получают «черные кредиторы». Это не мешает им продолжать работу.

Напомним, по данным ЦБ в 2018 году количество нелегальных кредиторов в России выросло в два раза. За первые полгода регулятор обнаружил почти 2 тыс. таких организаций, при том, что за весь 2017 год их число составило 1300.

Справка
В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании.
 Украина и Молдавия обошли Россию
Названа причина авиаконфликта России и Чехии
Токио обозначил Курилы своей территорией в материалах к G20
Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси
В России рухнул еще один мост: он был уникальным (фото)
Маслякова хотят лишить прав на КВН
Японец выловил из реки старинный артефакт (фото)
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Стилист находит одно и то же платье на девушках из разных стран
Здоровье
Привычка спать голым спасла мужчину от смерти В Австралии мужчина выжил после того, как лег спать голым под электроодеялом, загоревшимся ночью. Он получил ожоги второй степени и провел две недели в больнице.
Hi-Tech
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10e подешевел на четверть Отличный смартфон в компактном корпусе.
Кино
Лукин влюбился в Арзамасову по сценарию сериала: фото со съемок Звезда «Папиных дочек» снялась в популярном шоу «Ивановы-Ивановы»
Авто
Россияне бросились раскупать «Форды», «Джили» и «Хавейлы» Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги первого летнего месяца: уровень продаж снизился на 3,3 %
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Я не права? 472
Про материальную помощь родителей, навеяло, так сказать 204
Что вы сегодня готовите? 185
Я не хочу снова в отношения 158
Леди
Кэмпбелл, Денев, Дион: звезды на Неделе высокой моды в Париже Звезды блистают на модных показах.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь