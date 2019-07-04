Минфин предложил ужесточить наказание для «черных» кредиторов

«Мне кажется, первое, что мы должны сделать — это, наконец, принять поправки в КоАП и УК, которые сделают (ощутимым.—"Ъ») наказание для тех людей, которые кредитуют в рамках МФО (микрофинансовых организаций.—"Ъ), которые не находятся в реестре (ЦБ.—"Ъ), — сказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса (цитата по «РИА Новости»).
«То, что вы на асфальте читаете, “кредит за 5 минут” — эти люди должны нести ответственность вплоть до уголовной», — добавил господин Моисеев. По его словам, они «хулиганят» больше всего, но их деятельность никак не регулируется.
При нарушении им грозит штраф, размер которого несопоставим с выручкой, которую получают «черные кредиторы». Это не мешает им продолжать работу.
Напомним, по данным ЦБ в 2018 году количество нелегальных кредиторов в России выросло в два раза. За первые полгода регулятор обнаружил почти 2 тыс. таких организаций, при том, что за весь 2017 год их число составило 1300.