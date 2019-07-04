15:50 (мск), источник: Ведомости
ЦБ ограничит длинные необеспеченные потребкредиты
Регулятор видит риски в таких ссудах: с помощью них банки пытаются обойти меры по сдерживанию роста в кредитовании населения.
«Мы видим риск в том, что банки пытаются обойти наши предыдущие ограничения и, видимо, будущие, удлиняя сроки потребительских кредитов. Будем принимать меры. Сейчас думаем, как их откалибровать, каким образом устанавливать ограничения по срокам потребительских кредитов, это не такая простая задача, но меры будем принимать», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
ЦБ обеспокоен ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования, который составил 25,3% в годовом выражении на 1 мая, и пытается охладить рынок. Для этого он регулярно повышает надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем с большим коэффициентом взвешивается кредит на капитал при расчете нормативов. А с 1 октября ЦБ будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки заемщика.
Ряд банков начал выдавать длинные потребкредиты без обеспечения, обращало внимание агентство Fitch еще осенью прошлого года. «Некоторые банки начали выдавать нецелевые кредиты на 15 лет, это огромный срок: потребительский кредит не может быть длиною в ипотеку, у заемщика просто теряется мотивация платить столько времени за товар или услугу, которыми он уже давно перестал пользоваться», — говорил аналитик Fitch Александр Данилов. Так как приток новых заемщиков ограниченный, банки докредитовывают существующих, удлиняя сроки кредитования и снижая ставки, отмечал он.
Банки стремятся заработать максимум на клиентах, дать им кредит побольше и на длинный срок, объяснял первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский: «Память о проблемах 2014 г. оказалась короткой». Меры ЦБ лишь ускоряют рост потребкредитования, поскольку ограничивают ставку кредитов, но не сроки, указывает он. Люди видят небольшой ежемесячный платеж, низкую ставку и длинный срок — и берут очень большие ссуды, рассказывал Хотимский: это очень опасные кредиты, которые могут привести к кризису неплатежей уже в среднесрочной перспективе.