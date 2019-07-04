17:38 (мск), источник: РИА Новости
Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самолет Falcon 7X наиболее подходит по техническим характеристикам для санавиации, имеющийся в распоряжении федерального
Ранее издание РБК сообщило, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА, подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
«Федеральное
В ФМБА проанализировали различные воздушные суда и приняли решение о выборе французского самолета Falcon 7X, так как он дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги, отметили в
«С учетом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолета именно этой модели наиболее целесообразным», — уточнили в