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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Самолет Falcon 7X наиболее подходит по техническим характеристикам для санавиации, имеющийся в распоряжении федерального медико-биологического агентства (ФМБА) спецборт в данный момент не может использоваться, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Источник: РИА Новости

Ранее издание РБК сообщило, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА, подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.

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«Федеральное медико-биологическое агентство обратилось в Минздрав России с предложением поддержать инициативу о приобретении нового самолета, наиболее подходящего по техническим характеристикам для санитарно-авиационной эвакуации. Имеющийся в распоряжении агентства спецборт Ан-74, который использовался последние 10 лет, в данный момент законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства», — говорится в сообщении.

В ФМБА проанализировали различные воздушные суда и приняли решение о выборе французского самолета Falcon 7X, так как он дает возможность осуществлять дальнемагистральные перелеты на высоких эшелонах в отдаленные точки страны и имеет более низкую цену, чем аналоги, отметили в пресс-службе.

«С учетом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолета именно этой модели наиболее целесообразным», — уточнили в пресс-службе.

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