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18:11 (мск), источник: Интерфакс

На минувшей неделе бензин подорожал в 48 российских регионах

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — За неделю с 24 июня по 1 июля потребительские цены на бензин выросли на 0,1%, как и в предшествующие две недели, цены росли в 48 региональных центрах, отметил Росстат.

Источник: Reuters

Сильнее всего бензин подорожал в Салехарде (на 1,8%) и Иркутске (1,3%). В Петербурге цены выросли на 0,1%. В Москве бензин подешевел на 0,1%, в Кызыле — на 0,3%.

К 1 июля литр бензина в среднем по России стоил 44,47 рубля против 44,43 рубля 24 июня. Солярка за неделю подорожала с 46,06 рубля за литр до 46,08 рубля. На 1 июля средняя цена литра АИ-92 составляла 42,17 рубля, (42,13 рубля неделей ранее), АИ-95 — 45,52 рубля (45,48 рубля), АИ-98 — 51,07 рубля (50,98 рубля).

Производство бензина в России с 24 по 30 июня выросло на 13,2% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 879,9 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива вырос на 5,6%, до 1,603 млн тонн.

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