18:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительство отказало Минздраву в покупке Falcon вместо SSJ 100
Правительство не планировало покупать для нужд подотчетного Минздраву Федерального
Так там прокомментировали просьбу министра здравоохранения Вероники Скворцовой предоставить для
«Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения
Ранее стало известно, что Скворцова обратилась в правительство с просьбой предоставить французский самолет для санитарной авиации.
По мнению главы Минздрава, среди преимуществ Falcon 7X: малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах, и стоимость — он обойдется государству в 4,166 млрд руб., а SSJ 100 — в 5,425 млрд руб.
Falcon 7X производит компания Dassault Aviation. Он способен летать на 11 тыс. км, крейсерская скорость — 904 км/ч, максимальное число пассажиров — 19 человек. SSJ 100 же способен вместить 108 пассажиров, но дальность полета до 4,5 тыс. км, а крейсерская скорость — 830 км/ч.