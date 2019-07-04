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18:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство отказало Минздраву в покупке Falcon вместо SSJ 100

Правительство не планировало покупать для нужд подотчетного Минздраву Федерального медико-биологического агентства самолет иностранного производства, заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Источник: Reuters

Так там прокомментировали просьбу министра здравоохранения Вероники Скворцовой предоставить для санитарно-авиационной эвакуации не отечественный Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.

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«Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан», — заявили РБК в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее стало известно, что Скворцова обратилась в правительство с просьбой предоставить французский самолет для санитарной авиации.

По мнению главы Минздрава, среди преимуществ Falcon 7X: малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах, и стоимость — он обойдется государству в 4,166 млрд руб., а SSJ 100 — в 5,425 млрд руб.

Falcon 7X производит компания Dassault Aviation. Он способен летать на 11 тыс. км, крейсерская скорость — 904 км/ч, максимальное число пассажиров — 19 человек. SSJ 100 же способен вместить 108 пассажиров, но дальность полета до 4,5 тыс. км, а крейсерская скорость — 830 км/ч.

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