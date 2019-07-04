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19:02 (мск), источник: Интерфакс

Чехия согласилась отложить спор об авиаперевозках с Россией

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU — Чехия согласилась сохранить авиасообщение с Россией до конца лета и возобновить переговоры об условиях авиаперевозок позже, заявило в четверг чешское Министерство транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в четверг российский Минтранс сообщил, что направил авиавластям Чехии предложение перенести решение спорных вопросов на осень. В ведомстве пояснили, что заботятся о пассажирах, чьи планы на отпуск в высокий сезон могут нарушить отмены рейсов.

В прошлый вторник несколько российских перевозчиков отменили рейсы в Чехию, поскольку авиавласти этой страны аннулировали разрешения на полеты. К вечеру того же дня Москва и Прага договорились возобновить перелеты до 7 июля.

Причиной конфликта стало недовольство Праги условиями платежей за перелеты по транссибирским маршрутам, предложенных Москвой для чешской авиакомпании Czech Airlines.

Следите за развитием темы Отмена авиарейсов из России в Чехию
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